Cantine aperte in vendemmia da Salvan - Vigne del Pigozzo

Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria (anche all'ultimo momento) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prezzo Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria (anche all'ultimo momento) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1698316590629394/

Torna finalmente la nostra tradizionale festa della vendemmia dedicata in particolare (ma non solo!) ai bambini e alle famiglie.

Domenica 3 settembre dalle 15.30 (o 10 settembre in caso di maltempo).

Durante la giornata:

vendemmia dell'uva per i bambini,

pigiatura dell'uva con i piedi;

piccolo laboratorio per bambini legate alla trasformazione dell'uva in vino

attività per i bambini con un' animatrice dedicata

degustazione di vini per gli adulti

proposte dolci e salate per tutti

... e altre sorprese.

Il programma è ancora in corso di definizione quindi state in contatto con noi per rimanere aggiornati (https://www.salvan.it/.../cantine-aperte-in-vendemmia-2023/)

Prenotazione

Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria (anche all'ultimo momento) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info web

https://www.facebook.com/events/1698316590629394/

https://www.salvan.it/eventi/cantine-aperte-in-vendemmia-2023/

Foto articolo da evento Facebook