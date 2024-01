Danze animate e visite: è Carnevale a Villa Selvatico a Battaglia Terme

Domenica 4 febbraio 2024 un Carnevale speciale a Villa Selvatico (Viale Sant'Elena, 36 a Battaglia Terme) in compagnia di splendidi figuranti in abiti d’epoca che si cimenteranno in danze animate.

Dettagli

Visite guidate dalle ore 10

Figuranti a partire dalle ore 14

Luogo: @villa_selvatico

Un’esperienza unica, un pomeriggio animato dai figuranti di VeneziaOttocento in splendidi abiti d’epoca, un modo per lasciarsi incantare dalla storia e dall’eleganza del passato.

Le prenotazioni

Lo spettacolo è incluso con i biglietti della visita audioguidata o guidata, acquistabili online:

Prenota la visita audioguidata (CLICCA QUI)

Prenota la visita guidata (durata circa 1h)

Location

Villa Selvatico

Viale Sant'Elena, 36

Battaglia Terme, 35041 Italia

Biglietti

Biglietto famiglia 28 euro;

biglietto intero 10 euro;

Biglietto Ridotto (6 - 11 anni) 6 euro.

Info web

https://shop.villaselvaticoterme.it/event/visita-audioguidata-1000-1800-20/

https://www.facebook.com/Villa.Selvatico.Terme/

https://www.instagram.com/villa_selvatico