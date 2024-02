"Informazione e diritti umani: 'Il caso Assange'", la conferenza a Palazzo Moroni

Prezzo non disponibile

In sala Anziani - Palazzo Moroni, venerdì 16 febbraio alle ore 20.45, in programma la conferenza "Informazione e diritti umani: 'Il caso Assange'".

Dettagli

Un incontro in vista dell’imminente pronuncia, il 20-21 febbraio 2024, dell’Alta Corte britannica in merito all’ultima possibile istanza d’appello contro l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti.

Il volantino dell'incontro "il caso Assange"

L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Pace e Diritti Umani del Comune di Padova e dall'associazione Free Assange Italia, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università agli Studi di Padova, l'associazione Giuristi Democratici, e con l'adesione di Anpi Padova, Arci 25 Aprile e Comitato la mia voce per Assange.

Presentazione evento "Il caso Assange"

Programma

apertura dei lavori e saluti istituzionali: Francesca Benciolini, assessora alla Pace e ai Diritti Umani del Comune di Padova

introduzione a cura di: Donatella Mardollo, Free Assange Italia e Comitato Veneto per Assange

interventi di: John Shipton, padre di Julian Assange (online) Armando Spataro, giurista e già magistrato Aurora d'Agostino, copresidente Giuristi Democratici Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova Giuseppe Mosconi, già docente di Sociologia del Diritto-Università degli Studi di Padova Beppe Giulietti, coordinatore Articolo 21



Coordina i lavori: Roberto Reale, giornalista e scrittore.

Per informazioni

Ufficio Diritti e Partecipazione del Comune di Padova, via del Municipio 1

telefono 049 8205053

email dirittiepartecipazione@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/conferenza-informazione-e-diritti-umani-il-caso-assange

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/conferenza-informazione-e-diritti-umani-il-caso-assange