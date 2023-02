Cena con delitto a Rovolon: "The Circus" l'8 marzo 2023. Torniamo con una nuova interattiva “cena con delitto” tutta al femminile! Ma signori maschi: siete invitati anche voi! E allora siete pronti a trasformarvi in investigatori e scoprire il crimine di un bizzarro assassinio avvenuto all’interno di un tendone di un circo? Sarete voi i protagonisti! Prenotatevi alla nostra cena con delitto “The circus” , sarà una serata interattiva, ricca di mistero ma soprattutto…di divertimento! Perché non mancheranno le risate, in nostro stile ovviamente!

Dove? Presso il meraviglioso e raffinato Country House “Il Bucaneve” , Via Belvedere n. 15, Rovolon (PD). La cena sarà all’interno dell’agriturismo. Inizio serata: ore 20. Si raccomanda la puntualità!

Costo adulti: 38 euro cad. Il prezzo comprende:

Cena con il seguente menù: flan di zucchine con crema di asiago, pasticcio di zucca e funghi, pollo fritto con contorno, dolce della casa, caffè, acqua e vino tutto incluso

Intrattenimento

Omaggio floreale alle donne presenti in sala

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

Nota bene:

Avvisiamo che per motivi organizzativi si potrà essere uniti nello stesso tavolo ad altri partecipanti

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

L’evento per motivi di spazio è a numero chiuso, perciò con posti limitati!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/s5Zq2G5AexrMunT5A.