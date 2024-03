Cena e concerto al Castello di Valbona

Venerdì 5 Aprile ti aspettiamo per vivere un'esperienza che unisce il piacere della buona cucina con quello della musica dal vivo in una location d'eccellenza: il Castello medievale di Valbona a Lozzo Atestino (PD). Il ristorante ti delizierà con piatti gourmet preparati con ingredienti freschi e di alta qualità abbinati dalla sommelier Giulia Sattin che sarà a tua disposizione per ogni curiosità enologica! Nel frattempo potrai ascoltare, e perchè no, cantare le tue canzoni preferite!

Il menù prevede:

Tagliatella di seppia in carbonara con tonno fumè

Turbante di orata ripieno alla mediterranea con purè di sedano rapa

Il costo a persona è di 45 euro e comprende cena, abbinamento vino, caffè, acqua, coperto e concerto.



Si potrà anche scegliere menù alla carta, comunicandolo al momento della prenotazione. È richiesta la prenotazione al

393 979 3497 - Ristorante Castello di Valbona.