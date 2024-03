Costo per persona 70 euro su prenotazione

In programma sabato 16 marzo alle ore 19.30 la “Cena delle erbette primaverili” a Villa Selvatico, in viale Sant’Elena, 36 a Battaglia Terme.

Il cocktail di benvenuto

Le bollicine di Villa Selvatico

L’Aperol Spritz

Il Campari Spritz

Gli analcolici

Le minerali

I finger food dello Chef

I dadetti di frittata con cipollotti novelli

Le punte di asparagi avvolti in fettine di lardo su crostino

I pomodorini Pachino scavati farciti con brunoise al basilico

I bignè farciti con Fontina profumata al tartufo

I piccoli macaron di noci farciti alla robiola al profumo di timo

A tavola:

L’antipasto

L’insalata di julienne di punte di asparagi marinati allo zenzero su gallinelle e mimosa d’uova

Il primo piatto

I nostri tortelloni: il tortellone alla ricotta e carletti ed il tortellone nero ripieno di asparagi bianchi su mousse di piselli

Il secondo piatto

Lo scrigno di vitello farcito di rosole e Parmigiano sfumato al vino bianco

I contorni

Le patate rosolate;

il flan di carote;

La cicorietta al tegame.

Il dessert

La tarte tatin di fragole

Il caffè e l’angolo bar con distillati ed amari

I vini

?Pinot Grigio 2022 DOC delle Venezie – Villa Selvatico,

Cabernet Sauvignon 2021 – Villa Selvatico

Prosecco DOC Rosé – Villa Selvatico

Costo

Costo per persona 70 euro – prenotazione online

In caso di prenotazione per un tavolo, più persone possono effettuare ordini diversi inserendo nella Nota D’Ordine un “Nome tavolo”

Le prenotazioni chiudono il giorno 11 marzo 2024

Location

Villa Selvatico

Viale Sant’Elena, 36

Battaglia Terme, 35041 Italia + Google Maps

Info web

https://shop.villaselvaticoterme.it/event/cena-delle-erbette-primaverili/

https://www.facebook.com/events/723282393205976/

