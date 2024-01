San Valentino a Villa Selvatico - Una cena indimenticabile

Una cena indimenticabile in una location fiabesca come VILLA SELVATICO. In un ambiente incantevole, immerso nella bellezza e nell’eleganza, vi invitiamo a vivere un San Valentino indimenticabile. A Villa Selvatico, il vostro amore sarà la stella di una serata straordinaria. Mercoledì 14 Febbraio Villa Selvatico ti aspetta per una cena romantica con cucina a cura di Dario RIcevimenti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL NOSTRO SITO: https://bit.ly/41WMuls

Il menù

PER INIZIARE

COCKTAILS DI BENVENUTO

Le bollicine di Villa Selvatico

Il bianco fermo di Villa Selvatico

L’Aperol Spritz

Il Campari Spritz

L’Americano

Gli analcolici

Le minerali



I FINGER FOOD DELLO CHEF

Il macaron di noci e Parmigiano farcito di Robiola e pomodori secchi

Il gamberone in saor

La nostra bignola ripiena di fonduta

Il crostino con acciughe e capperi

La tartelletta con tartara di tonno agli agrumi

PER CONTINUARE

L’ANTIPASTO

Il cuore di tartara di fassona servita con toast melba

IL PRIMO PIATTO

Il tortellone farcito di tuorlo d’uovo, Parmigiano e rosole su salsa di Castelmagno al tartufo bianchetto

IL SECONDO PIATTO

I medaglioni di filetto di vitello e paté di fegato grasso su salsa al Marsala

I CONTORNI

Le patate rosolate alla parigina

I carciofi al funghetto

Il flan di carote

PER CONCLUDERE

Il sorbetto di mela verde su bicchierino al cucchiaio

Il dessert: il cuore morbido di cioccolato

Il caffè e l’angolo bar con distillati ed amari

I VINI

Chardonnay 2021 Az. Agr. Marco Felluga

Cabernet Sauvignon 2020 Lis Neris

Rosé Ca’ dei Frati

Moscato Passito Claustrum Tenuta dell’Abbazia di Praglia

Informazioni e contatti

Web: https://bit.ly/41WMuls