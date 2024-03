All’organo Simone Vebber per i concerti del Centro Organistico Padovano alla chiesa di S. Antonio Abate

l Centro Organistico Padovano torna nella Chiesa di S. Antonio Abate a Padova con i concerti di Quaresima nel mese di marzo.

L’appuntamento con “Opificium musicae – La fabbrica della musica” è per le quattro domeniche di marzo con i concerti di Quaresima organizzati dal Centro Organistico Padovano che si svolgeranno in chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola 176 a Padova (annessa al collegio universitario “Don N. Mazza”). Direzione artistica: M° Viviana Romoli

La rassegna è organizzata dal Centro Organistico Padovano e realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova ed il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Domenica 17 marzo 2024

Simone Vebber, organo

Potagonista l’organista trentino M° Simone Vebber (concertista internazionale, vincitore di importanti concorsi organistici internazionali, docente presso il conservatorio di Bergamo), che si esibirà in un impegnativo e variegato programma che prevederà una parte antica con musiche di: D. Buxtehude, G. Kirchhoff, J. U. Steigleder, J.S. Bach; ed una parte di musica contemporanea con brani di: G. Ligeti e lo stesso S. Vebber (con un brano in prima esecuzione), oltre ad una parte di improvvisazioni basate su interazioni con il pubblico.

La rassegna

La rassegna si svolgerà come di consueto di domenica con inizio alle ore 17.30 ad ingresso libero e gratuito. Si ringrazia il Collegio "Don N. Mazza" per la collaborazione ed il patrocinio.

Con la collaborazione del Liceo musicale “C. Marchesi” ed il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

Per informazioni: tel. 347 7109725.

“Opificium musicae – la fabbrica della musica”

Chiesa di S. Antonio Abate - Via Savonarola, 176 Padova

Calendario

Domenica 17 marzo 2024 ore 17.30

Simone Vebber, organo

Musiche di Dietrich BUXTEHUDE, Gyorgy LIGETI, Simone VEBBER, Johann Sebastian BACH

Domenica 24 marzo 2024, ore 17.30

Stefano Molardi, organo

Gianandrea Guerra, violino

Musiche di Johann Sebastian BACH

Informazioni

Inizio concerti alle ore 17.30

Ingresso libero e gratuito

tel. 347 7109725

Info web

www.facebook.com/CentroOrganisticoPadovano

https://www.sites.google.com/view/centroorganisticopadovano

Foto articolo da comunicato stampa