Mangeremo alghe, insetti e miglio? il cibo del futuro tra sfide e innovazione

I cambiamenti climatici riguardano il presente e condizioneranno sempre più il futuro, come si vede dalla siccità che colpisce anche il nostro Paese. La produzione di cibo è causa e vittima della crisi climatica: per sfamare una popolazione in crescita è necessario ridurre gli impatti e al tempo stesso adattare colture e allevamenti a un ambiente che continua a cambiare. Sono a portata di mano diverse soluzioni, grazie alla tecnologia e al cambiamento degli stili di vita: tra alghe, insetti e nuove varietà di cereali. Modera l'incontro il giornalista Alberto Agliotti.

L’evento si svolge in Auditorium (ingresso e uscita da Prato della Valle 57C). Per prenotare: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/mangeremo-insetti-alghe-miglio/.

L'incontro di divulgazione scientifica - in collaborazione con Food&Science Festival, si svolge nell'ambito di Risvegli, il festival che mette al centro la natura con le sue infinite forme e connessioni. Per maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2023.