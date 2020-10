Cicloescursione “Bike and wild”, "Dai Colli All'Adige" vi porta alla scoperta della Bassa Padovana

La seconda tappa della cicloescursione "Dai Colli All'Adige" si svolge lungo ciclabili e strade poco trafficate, attraverso borghi e paesini della Bassa Padovana. Partiamo per il tour rurale ammirando Villa Widmann che domina il centro di Bagnoli di Sopra e lungo il percorso incontreremo il Gorgo della Novizza, un luogo speciale ricco di leggende, e il paese di Anguillara Veneta con Villa Arca del Santo e i ruderi del castello di Borgoforte che affiorano dall'acqua in un'area golenale del fiume Adige. Proseguiremo poi in direzione di Agna dove visiteremo l'elegante Palazzo Mingoni, oggi sede municipale, decorato ad affresco con scene di soggetto storico e mitologico realizzate da Giovan Battista Cromer nel 1701.

Appuntamento

Domenica 25 ottobre ore 8.30, park Villa Widmann Borletti, via G. Garibaldi, 35 - Bagnoli di Sopra (Pd) Per info

visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

Info pratiche

durata 5h - lunghezza a/r 30 km circa - percorso facile su strade sterrate e piste ciclabili - adatto a tutti, bambini al di sopra dei 10 anni - si consiglia bottiglia d'acqua.

In caso di maltempo la cicloescursione sarà annullata.

Prenotazioni e modalità di partecipazione

Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile su www.galpatavino.it/calendario e https://visitgal.collieuganei.it/.

È obbligatoria la prenotazione sul sito https://visitgal.collieuganei.it/. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al giorno antecedente la visita.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali e regionali contro il coronavirus, tra le quali: è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e idonea mascherina, obbligatori per le visite in ambienti chiusi o in situazioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale.

Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: non sono ammesse prenotazioni

per più persone con gli stessi riferimenti telefonici e/o mail

(tranne nel caso di minori al seguito).