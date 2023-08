Un cielo pieno di bolle festival 2023 ai Giardini dell’Arena

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/612315301041894/

Un cielo pieno di bolle

Festival nazionale delle bolle

5°edizione

Più di 20 artisti da tutta Italia per questo festival letteralmente unico in Italia.

Contributo

Il festival si svolge grazie al contributo volontario di tutti i partecipanti.

Ed anche voi potete aiutare il festival

Basta un piccolo contributo, anche solo 1 euro presso l’entrata che sarà allestita per ricevere le vostre offerte libere per sostenere l’iniziativa di Associazione Kervan e rendere possibile la sua prosecuzione negli anni.

2&3 settembre 2023

L’Associazione Kervan in collaborazione con Giardini dell’Arena, TNO Tana del Nerd, Fusmart e Associazione Mame propongono la 5° Edizione di Un cielo pieno di bolle festival.

Il grande popolo del festival si allarga e insieme agli straordinari volontari dell’Associazione saranno con noi: Arcigay Tralaltro Padova e Arcigay Politropia Rovigo, Odissea LGBTI+ Rovigo, Associazione Famiglie Arcobaleno, Associazione Agedo, Associazione Meraki, Associazione Retake Padova, Villaggio Sant’Antonio Onlus e Le Maschere.

Rinnoviamo lo Sponsor Ufficiale Scaccomatto che metterà a disposizione il liquido #BuonoBolle per tutti

Programma

Un cielo pieno di bolle 2023

Un’ondata di gioia e Bolle invaderà la Città!

Il festival aprirà le porte alle ore 10 di sabato 2 settembre e per tutta la durata della giornata si avvicenderanno spettacoli, interviste e contenuti inclusivi accompagnandovi fino a sera.

Si raddoppia domenica 3 settembre con nuovi spettacoli, nuove creazioni con le bolle e tanti interventi sul palco.

Per tutta la durata del festival, i nostri volontari ed artisti metteranno a disposizione del pubblico la loro arte per farvi vivere la magia dell’arte delle bolle.

Il palco gestito da TNO- La tana del nerd official vi aspetta con un enorme carico di spettacoli

Alcune attività saranno fisse e potrete parteciparvi durante tutto lo svolgimento del festival, come ad esempio:

1. Laboratori EcoFestival

2. Laboratorio di bolle

3. Area illustratori

4. Giochi di Legno della Tana dei Tarli

5. Truccabimbi

6. Baloon artist

7. Caricature a tema

8. Giochi da tavolo

E tanto altro....

Area buskers free aperta a tutti !

Come raggiungerci

Residenti centro e zone limitrofe

Viste le temperature ancora gradevoli, usa la bici o organizzati con il carsharing in modo da non intasare le vie del Quartiere, nel rispetto di tutti i residenti.

=============== Parcheggio =================

Padova Centro Park. Via Trieste, 50, 35131 Padova PD

Telefono: 049 660091

Parcheggio scambiatore _ Tram SIR1

* Capolinea Nord TRAM. Via Telemaco Signorini, Padova

* Capolinea Guizza TRAM. Via Guizza, Padova

=============== Trasporti pubblici

Queste linee hanno fermate in corrispondenza di Giardini dell’Arena: BUS: 13, 15, 24, M, TL

TRAM: SIR1

Come arrivare a Giardini dell’Arena a Padova con Bus, Treno o Tram?

Tu e il tuo cane siete benvenuti. Ricorda di tenerlo al guinzaglio per la sua sicurezza e quella degli altri.

Area cani presente

In tutta l’area troverai punti dedicati alla raccolta differenziata

Info web

