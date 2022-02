La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazion e cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato e mascherina FFP2

dal 25 dicembre nei cinema è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche per i bambini al di sopra dei i 6 anni-

Continua l'obbligo di esibire il green pass rafforzato (vaccinati o guariti) a partire dai 12 anni. Il controllo avviene con l’app VerificaC19. Resta l'obbligo di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking con indicazione del posto occupato. Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

La sala viene igienizzata e aerata dopo ogni spettacolo

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

Nel Cinema Esperia è possibile spendere il buono cultura per i giovani dai 19 ai 22 anni del Comune di Padova, che è stato prorogato fino al 31 gennaio 2022.

I martedì amici

l 15 febbraio parte l'inziativa MARTEDì AMICI . Per invitarvi a venire più volentieri al cinema, fino a nuovo avviso, al martedì le proiezioni saranno a biglietto unico a 4 euro

Calendario

Venerdì 11 febbraio ore 21

Diabolik

Aline. La voce dell'amore



Sing 2

Diabolik

Aline. La voce dell'amore

AFFASCINANTE ED INTRIGANTE VERSIONE CINEMATOGRAFIA DI UNO DEI PERSONAGGI PIU’ CLASSICI DEL FUMETTO ITALIANO

DIABOLIK

Di Marco Manetti, Antonio Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere Commedia. Italia 2021. Durata133 minuti

A Clearville, anni '60. Diabolik, pericoloso criminale maestro nei travestimenti, sfugge continuamente alla polizia. L'ispettore Ginko fa di tutto per prenderlo ma sempre inutilmente. Intanto in città arriva Eva Kant, ricca ereditiera con un diamante dal valore inestimabile, accolta da Giorgio, importante politico innamorato di lei. Diabolik si introduce nella stanza di Eva per rubarle il diamante ma appena si vedono, scatta il colpo di fulmine che li trasforma in amanti e complici.

Interi: 6 euro, ridotti: 5 euro

ISPIRATO ALLA VITA DELLA CANTANTE CELINE DION. UN GRANDE FILM BIOGRAFICO POPOLARE PIENO DI FASCINO ED EMOZIONE

ALINE. LA VOCE DELL'AMORE

Di Valérie Lemercier con Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézina. Genere Biografico. Produzione Canada, Francia 2020. Durata 128 minuti

In Québec alla fine degli anni '60 nasce Aline, quattordicesima figlia di Sylvette e Anglomard Dieu. In casa loro dove la musica regna sovrana si scopre il tesoro della voce di Aline che incanta amici e parenti in feste e cerimonie.. Un giorno uno dei fratelli spedisce una musicassetta al produttore Guy-Claude Kamar. Questi rimane conquistato, esaltato e galvanizzato dalla voce della ragazza, tanto che ne farà la cantante più grande del mondo. I Film biografico liberamente ispirato alla figura della grande cantante il film gioca fra realtà e fiction con trovate tecniche e linguistiche innovative.

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

biglietto unico a 4 euro

UN FILM DI ANIMAZIONE RICCO DI PERSONAGGI, TROVATE, MUSICA E DIVERTIMENTO

SING 2. SEMPRE PIU' FORTE

Di Garth Jennings, Christophe Lourdelet con Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero, Matthew McConaughey. Genere Animazione. Produzione USA 2021. Durata 114 minuti.

Buster Moon vuole portare il suo gruppo a Redshore City, capitale dello showbusiness, per convincere un famoso produttore a puntare su di loro. I nostri devono superare ancora un'audizione. . La Illumination Entertainment dovrà fare del suo meglio. Puntare più in alto. Non più il teatro di provincia, ma "la grande città", dove sono dei provinciali, senza esperienza, costretti a dimostrare di avere la stoffa per impressionare un pubblico mille volte più ampio ed esigente. Lo show si costruisce sulle emozioni dei personaggi, in base ad una concezione che non rinuncia alla valorizzazione di ciò che ognuno sa fare meglio

biglietto unico: 4,50 euro

Prossimamente

I MUSICANTI DI BREMA

ESMERALDA LA FARFALLA DEL BOSCO

IL PIRATA EDWARD BENDA NERA

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

OGGETTI CHE MI PARLANO

si chiede un'offerta: minima consigliata: 10 euro

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. ConAlessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

A CAUSA DELLA SITUAZIONE PANDEMICA LO SPETTACOLO E' RINVIATO A DATA DA STABILIRE. SPERANDO IN TEMPI BREVI

---

Tutela della privacy ed elenco anticovid

Iottemperanza all'Ordinanza n. 59 del 13.06.2020 della Giunta Regionale del Veneto relative ai DPC del 26 aprile e seguenti, i gestori della rassegna sono obbligati a conservare per 14 giorni l'elenco dei presenti agli spettacoli ai quali si richiede di rilasciare i dati minimali che consentano di essere rintracciati in caso di necessità. Tali dati verrano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa indicata e saranno distrutti al termine dei 14 giorni. Vi ringraziamo per la collaborazione

Tutela della privacy

In occasione dell'entrata in vigore del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si comunica quanto segue. Il Cinema Esperia della Parrocchia S.Maria Assunta di Chiesanuova a Padova utilizza gli indirizzi e-mail ed eventi dati registrati nel momento dell'iscrizione solo per l'invio di questa newsletter con la programmazione della sala e le informazioni attinenti alla sua attività e per le comunicazioni collegate elaborazioni statistiche sul monitoraggio della ricezione di queste comunicazioni. Gli indirizzi vengono raccolti con la volontaria domanda di iscrizione, selezionata direttamente on-line o attraverso il modulo cartaceo disponibile in sala. Non viene fatto nessun altro tipo di utilizzo di questi dati. Vi ricordiamo comunque che potete in ogni momento cancellate dalla lista usando l'apposito link "

Pizza Connection

Chi Pizza Cinema: Presentando alla cassa del cinema una ricevuta-scontrino delle pizzeria

Arizona o Giordano avrai l'ingresso ridotto al Cinema Esperia.

Chi Cinema Pizza: Presentando alla Pizzeria Arizona o Giordano il biglietto del Cinema Esperia avrai uno sconto sulla pizza.

Riduzioni

Oltre alle riduzioni previste dalla normativa vigente, applichiamo il prezzo ridotto agli iscritti a (Noi Associazione) e Associazione Amici I.R.P.E.A e ai possessori di Selvazzano Card

