La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili.

MERCOLEDì 12 aprile ore 21

VI RICORDIAMO QUESTA SERA MERCOLEDì 12 APRILE

Un film sui personaggi e sulla mutazione del nostro territorio - Collegamento skype con il regista Claudio Zulian

LA MONTAGNA INCANTATA

Di Claudio Zulian. Con Matteo Scoizzato, Elisa Zulian, Anna Casula, Giacomo Casula. Documentario. Italia-Spagna. Durata 106 minuti.

Il film racconta il nostro mondo, in cui il nuovo ci spinge e ci interroga, ricchezza e povertà sono poste dello stesso gioco e il passato, velato dalle nuove tecnologie è presente nei desideri e nelle colpe. Venti persone di un angolo del Veneto – prima povera terra agricola, adesso ricca regione industriale – ci aprono il loro intimo. Nei gesti, nei mobili e soprammobili, nella luce delle case, nel tono delle parole e nelle parole stesse riconosciamo affetti e astuzie, vittorie e sconfitte della vita di oggi

MERCOLEDì 12 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

collegamento video con il regista Claudio Zulian

Acquista on line

VENERDì 14 aprile ore 21

DOMENICA 16 aprile ore 18:30

Tra il thriller e il western un film che ha il merito di cogliere il senso di un ambiente e di creare personaggi di grande statura

DELTA

Di Michele Vannucci con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio, Emilia Scarpati Fanetti, Denis Fasolo. Drammatico. Produzione Italia 2022. Durata 105 minuti

Tra le acque e le nebbie del delta del Po, opera un gruppo di bracconieri venuti dalla Romania. Tra loro Elia, un uomo del posto allontanatosi da anni. Si incontra con Osso, volontario che con un'associazione si occupa di difendere locale. Tra impegno e sopravvivenza, i bracconieri e i volontari si affrontano, mentre di mezzo ci va anche l'ex di Osso, Anna, che si avvicina a Elia. Oltre ad evocare un ottimo senso dell'ambiente, il merito più grande del film è creare due personaggi indimenticabili.

VENERDì 14 aprile ore 21

DOMENICA 16 aprile ore 18:30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista on line

SABATO 15 aprile ore 21

DOMENICA 16 aprile ore 21

Riproponiamo una rievocazione degli anni ottanta come momento critico di passaggio per la società americana

ARMAGEDDON TIME

Di James Gray con Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb. Drammatico Produzione Brasile, USA 2022. Durata 114 minuti.

Nei primi anni ottanta, con la presidenza Reagan che si avvicina assieme alle prospettive di fine del mondo, il piccolo Paul tormenta il professore in classe e stringe amicizia con il ripetente Johnny. I due testano i limiti della disciplina convinti che la madre di Paul sia la preside della scuola. Lei invece, con il marito Irving e i nonni, è preoccupata per il futuro del figlio che sogna di diventare un artista famoso a dispetto dei desideri più convenzionali e rispettabili della famiglia.

SABATO 15 aprile ore 21

DOMENICA 16 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista on line

MARTEDI' 18 aprile, ore 21

Il ritratto di un uomo alla deriva che, aprendosi al confronto con altri, scopre una via di redenzione.

THE WHALE

Di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton. Drammatico. USA 2022. Durata 117 minuti

Charlie, gravemente obeso, tiene da casa corsi di scrittura online con la webcam spenta. Ha perso i contatti con il mondo, compresa la figlia adolescente, Ellie. L'unica persona che incontra è Liz, l'infermiera che lo aiuta e lo cura. Dopo una diagnosi che gli assicura poco tempo da vivere, decide di riallacciare i rapporti con la figlia ed aiutarla nella sua formazione. Nella sua vita entra anche Thomas, giovane predicatore di una setta religiosa. Questi incontri lo portano a scavare nel passato, nelle scelte e nei traumi che lo hanno condizionato, alla ricerca di una via di redenzione.

MARTEDI' 18 aprile, ore 21

Biglietto unico: 5 euro (I martedì amici)

Acquista on line

PROSSIMAMENTE

MERCOLEDI' 10 maggio ore 21

IL TEATRO VIVE SOLO SE BRUCIA

La storia dei Carrara

Presente il regista Marco Zuin e il cast del film

GIOVEDì 11 maggio ore 21

MONTAGNA IN SCENA

Summer Edition

https://www.liveticket.it/ evento.aspx?Id=422675

MERCOLEDì 17 maggio ore 21

LIBERA NOS A MALO

Il trionfo sul male

di Giovanni Ziberna e Valeria Baldan - Presentazione e commento di don Nicola Tonello, coordinatore esorcisti della diocesi di Padova. Con la partecipazione dei registi e di esperti a livello nazionale

MERCOLEDì 26 aprile ore 21

ritorna

GINO SOLDA'. UNA VITA STRAORDINARIA

MERCOLEDì 3 maggio ore 21

L'ultimo film di Kim Ki Duk

LA CHIAMATA DAL CIELO

