La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

* I MARTEDì AMICI : continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

VI RICORDIAMO QUESTA SERA 25 GENNAIO

in prima visione per la GIORNATA DELLA MEMORIA

Un rarissimo filmato amatoriale di 3 minuti girato nel 1938 in una cittadina polacca abitata quasi interamente da ebrei offre l'occasione per tenere viva la memoria di una delle pagine più oscure di una storia di crudeltà che purtroppo non accenna a finire.

MERCOLEDI' 25 gennaio ore 21

TRE MINUTI

Di Bianca Stigter con Helena Bonham Carter, Glenn Kurtz. Genere Documentario. Olanda 2023. Durata 69 minuti.

Si parte da un rarissimo filmato amatoriale di 3 minuti in 16 mm. E' stato girato In Polonia nel 1938 da David Kurtz, statunitense in vacanza a Nasielsk sua città natale. Volti ignari di quello che sarebbe successo. La maggior parte della popolazione è ebrea e meno di cento abitanti sopravviveranno all’ Olocausto. Tra questi Maurice Chandler si riconosce nel filmato e presta la sua testimonianza. Il nipote di David, Gleen, ritrova questo documento nell’armadio del nonno. Bianca Stigter realizza a partire da questi 3 minuti un film originale e intenso narrato da Helena Bonhan Carter . Un documentario che tiene viva la memoria grazie alla sua unicità.

Ingresso unico a 7 euro - abbonamenti sospesi - (ridotto a 6 euro per iscritti alla newsletter di Istituto di Cultura - Consolato Polacco)

SPETTACOLO TEATRALE

SABATO 28 gennaio ore 21

DOMENICA 29 gennaio ore 21

La delicata rappresentazione di un'amicizia adolescenziale che comporta una presa di coscienza di sè in conflietto cn i condizionamenti sociali

CLOSE

Di Lukas Dhont con Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens. Drammatico minuti. Belgio, Paesi Bassi, Francia 2022. Durata 105

I tredicenni Léo e Rémi sono molto legati e si dimostrano affetto senza preoccuparsi di cosa possano pensare gli altri. Un giorno una compagna di scuola chiede a loro se sono una coppia. Nonostante Léo specifichi che il loro rapporto è solamente di amicizia, il legame viene bruscamente interrotto. Léo inizia a evitare l' amico che si sente ferito e non riesce a capire il motivo del cambiamento. Léo non si aspetta che la sua vita verrà colpita da una tragedia inaspettata, che lo porterà ad affrontare le conseguenze della sua scelta...

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MARTEDI' 31 gennaio ore 18.30

Una commedia divertente, con momenti di grande tenerezza e istanti di breve malinconia. Il trio si conferma in grande forma

IL GRANDE GIORNO

Di Massimo Venier con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti. Commedia. Italia 2022. Durata 90 minuti

Giovanni e Giacomo, imprenditori amici da una vita, preparano le nozze dei rispettivi figli: Elio e Caterina senza badare a spese. Tre giorni di festeggiamenti con cardinale celebrante, chef stellato e maître di grande fama. Alla festa, però, partecipa anche Aldo, nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Rspansivo e maldestro, questi provoca gaffes e incidenti costosi. Il caos da lui provocato fa emergere un malessere capace di mandare all'aria l'amicizia e il matrimonio. L'arrivo di Aldo porterà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con la ricerca della felicità che si desidera.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Biglietto unico a 5 euro

Il regista israeliano ripercorre la vicenda di Anna Frank attraverso continui salti fra il passato narrato nel celebre diario e il presente in cui Kitty si muove come un'investigatrice.

ANNA FRANK E IL DIARO SEGRETO

Di Ari Folman con Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft. Animazione. Durata 99 minuti. Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Israele 2021.

Nel museo dedicato ad Anna Frank ad Amsterdam un temporale infrange la teca che contiene il diario della ragazzina ebrea morta in campo di concentramento. Dalle pagine si materializza Kitty, l'amica immaginaria a cui Anna si rivolgeva. Kitty, visibile solo fuori dal museo, parte in cerca di Anne, di cui non conosce il destino e si trova ad aiutare Ava, una bambina immigrata che sta per essere cacciata dalla casa occupata dove si è rifugiata insieme alla sua famiglia.

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Biglietto unico : 4,5 euro

Continua, fino al 18 febbraio alla domenica la rassegna di film di animazione: "Esperia for kids".

Prossimo Appuntamento: ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO: domenica 29 gennaio ore 16

Un resoconto personale, una collezione di immagini ed atmosfere della Padova in pandemia.

LA QUINTA STAGIONE

Di Isabella Carpesio. Produzione: FilmArt Studio e Comune di Padova.Italia. Distribuzione: Trent Film. Durata: 73 min

Questo documentario, girato nella città di Padova, come una “capsula del tempo” racchiude più di un anno di covid e lockdown: iniziato nella prima ondata primaverile del 2020, si snoda lungo la seconda fase, dall’autunno seguente alla primavera del 2021, attraverso interviste a cittadini di di ogni età, nazionalità, genere ed estrazione sociale. Un progetto iniziato come reazione alla chiusura e alla paura, ed è una cronaca sentimentale e popolare, diario cittadino del virus, che va oltre qualsiasi presa di posizione.

Sarà presente la regista Isabella Carpesio

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

PROSSIMAMENTE

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

