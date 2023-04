La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili.

Pasqua

Per le festività pasquali il Cinema Esperia rimane chiuso nei giorni Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 e Lunedì 10 aprile.

CON L'OCCASIONE AUGURIAMO A TUTTI

UNA BUONA PASQUA

MERCOLEDì 5 aprile ore 21

L'incontro con il regista Stefano Collizzoli che presenta il suo documentario sui fatti del Genoa Social Forum

SE FATE I BRAVI

Un film di Stefano Collizzolli, Daniele Gaglianone con Evandro Fornasier. Genere Documentario durata 101 minuti. Produzione Italia, Belgio 2022.

Una riflessione sui vent'anni che sono trascorsi dalle vicende di Genova 2001. Diversi sono i punti di osservazione: quello di chi non era ancora nato e oggi ha appunto vent'anni; quello di chi le ha vissute ma nonostante sia passato il tempo non può considerarle concluse; quello di una persona adulta che nel giro di vent'anni arriva ad essere anziano. Vent'anni sono passati ma i temi e i problemi che in quel momento erano all'ordine del giorno sono rimasti vivi e irrisolti: l’ineguaglianza crescente, la finanza che concentra ricchezza e risorse, la distruzione dell'ambiente, le grandi migrazioni.

sarà presente il regista

Stefano Collizzoli

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista on line

DOMENICA 9 aprile, ore 18.30 e ore 21

Il ritratto di un uomo alla deriva che, aprendosi al confronto con altri, scopre una via di redenzione.

THE WHALE

Di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton. Drammatico. USA 2022. Durata 117 minuti

Charlie, gravemente obeso, tiene da casa corsi di scrittura online con la webcam spenta. Ha perso i contatti con il mondo, compresa la figlia adolescente, Ellie. L'unica persona che incontra è Liz, l'infermiera che lo aiuta e lo cura. Dopo una diagnosi che gli assicura poco tempo da vivere, decide di riallacciare i rapporti con la figlia ed aiutarla nella sua formazione. Nella sua vita entra anche Thomas, giovane predicatore di una setta religiosa. Questi incontri lo portano a scavare nel passato, nelle scelte e nei traumi che lo hanno condizionato, alla ricerca di una via di redenzione.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista on line

MARTEDI' 11 aprile ore 21

Riproponiamo questo gioiellino imperdibile, questa volta in versione originale sottotitolato in italiano per scoprire la magia di una liungua quasi perduta ed apprezzare la performance di un eccellente insieme di attrici e attori non professionisti

IL FRUTTO DELLA TARDA ESTATE

Di Erige Sehiri con Fide Fdhili, Feten Fdhili, Ameni Fdhili. Drammatico. Tunisia, Francia, Germania, Svizzera, Qatar 2022. Durata 90 minuti

Nel nord-ovest rurale della Tunisia, al termine dell'estate è periodo di raccolta dei fichi. Nell'arco di una giornata, una squadra di lavoratori parla e discute tra una cesta e l'altra. C'è da difendersi dalle avances e dai soprusi del proprietario Saber, rivendicare la propria autonomia, tornare dopo una lunga assenza, e sviluppare le aspettative di una futura unione. Dall'alba al tramonto, le storie si intrecciano sotto l'ombra gentile degli alberi di fico

in versione originale sottotitolata,

presentato dal distributore

Biglietto unico 5 euro

Acquista on line

MERCOLEDì 12 aprile ore 21

La pandemia e il lockdown mondiale hanno di colpo mostrato che il mondo è uno solo. I ventidue protagonisti di questo film girato nel nostro territorio, ne mostrano il palpito

LA MONTAGNA INCANTATA

Di Claudio Zulian. Con Matteo Scoizzato, Elisa Zulian, Anna Casula, Giacomo Casula. Documentario. Italia-Spagna. Durata 106 minuti.

Il film racconta il nostro mondo, in cui il nuovo ci spinge e ci interroga, ricchezza e povertà sono poste dello stesso gioco e il passato, velato dalle nuove tecnologie è presente nei desideri e nelle colpe. Venti persone di un angolo del Veneto – prima povera terra agricola, adesso ricca regione industriale – ci aprono il loro intimo. Nei gesti, nei mobili e soprammobili, nella luce delle case, nel tono delle parole e nelle parole stesse riconosciamo affetti e astuzie, vittorie e sconfitte della vita di oggi

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

collegamento video con il regista Claudio Zulian

Acquista on line

PROSSIMAMENTE

MERCOLEDI' 10 maggio ore 21

IL TEATRO VIVE SOLO SE BRUCIA

La storia dei Carrara

Presente il regista Marco Zuin e il cast del film

GIOVEDì 11 maggio ore 21

MONTAGNA IN SCENA

Summer Edition

https://www.liveticket.it/ evento.aspx?Id=422675

MERCOLEDì 17 maggio ore 21

LIBERA NOS A MALO

Il trionfo sul male

di Giovanni Ziberna e Valeria Baldan - Presentazione e commento di don Nicola Tonello, coordinatore esorcisti della diocesi di Padova. Con la partecipazione dei registi e di esperti a livello nazionale

