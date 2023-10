A palazzo Sambonifacio inaugurano i “Colloqui di musica”

Al “Salotto Musicale Italiano”, tradizionale cartellone concertistico autunnale in partenza a metà ottobre (di imminente divulgazione), la Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi unisce per questa edizione l’iniziativa “Colloqui di musica”, cinque appuntamenti in programma da ottobre a dicembre ideati e realizzati dal prof. Sergio Durante, musicologo padovano per molti anni professore ordinario all’Università di Padova, nonché consigliere della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi: amabili conversazioni su argomenti musicali accompagnate da esecuzioni pianistiche dal vivo a cura di Chiara Casarin e da ascolti guidati.

La prima data della nuova “rassegna collaterale” è fissata per lunedì 2 ottobre, alle ore 18, presso Palazzo Sambonifacio (via Andreini 4, Padova) e la preziosa Sala Omizzolo Peruzzi, al piano terra dello storico edificio dove ha sede la Fondazione, in cui sono raccolti manoscritti musicali, strumenti, libri, fotografie d’epoca, quadri, mobili e oggetti caratteristici appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi: una sala concerto ma anche un piccolo museo nonché uno spaccato di vita del Novecento musicale e culturale padovano. “Cosa si intende per classico”, il titolo del primo incontro, spiegherà ai partecipanti di questi “Colloqui”, molto probabilmente amanti della musica classica, cosa si intende per “classico” in musica e quali sono i limiti “storiografici” di tale aggettivo che viene generalmente esteso a tutta la musica d’arte occidentale. Da un altro punto di vista, la discussione individuerà gli elementi fonici e formali che identificano lo stile “classico”, cercando di fissarne le differenti funzionalità. Ascolti ed esecuzioni di musica di Bach, Mozart, Beethoven e Wagner.

Per il prossimo appuntamento del mese con i “Colloqui di musica”, giovedì 19 ottobre, sempre alle ore 18.00, l’argomento sarà “Mozart e la costruzione di un mito”: ascolti ed esecuzione di esempi dal vivo di composizioni di Mozart. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Colloqui di Musica

Intero: 7 euro - Ridotto: 5 euro

Vendita all’ingresso: da mezz’ora prima dell’orario di inizio.

Vendita online: https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/2023.html

https://www.facebook.com/fondazioneomizzoloperuzzi

