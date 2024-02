"Commento a Leopardi", la presentazione del libro di Carlo Alberto Diano a Palazzo Moroni

Giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 17:30, in sala Anziani di Palazzo Moroni (via VIII febbraio 2, Padova) di terrà la presentazione del libro Commento a Leopardi (Mimesis, 2023) di Carlo Alberto Diano, a cura di Francesca Diano e Gaspare Polizzi.

Introduce Maristella Mazzocca della Società Dante Alighieri - Comitato di Padova. Sarà presente Francesca Diano, coautrice.

Il volume propone la tesi di laurea di Carlo Diano dal titolo Commento a Leopardi, discussa nel 1923, in cui già compaiono la qualità e la varietà degli interessi leopardiani del grecista, filologo e filosofo, che affronta l’intera produzione di Leopardi, confrontandosi con spirito critico e già molto originale con le principali interpretazioni del tempo, da quella di Francesco De Sanctis a quelle di Giovanni Gentile e Benedetto Croce.

Il testo è introdotto dai curatori Francesca Diano e Gaspare Polizzi, che esaminano rispettivamente il valore esistenziale e formativo di questa ricerca per il giovane Diano, su un autore che “egli amò e che più lo accompagnò nella vita”, e il contesto storico-culturale, nel quadro delle interpretazioni leopardiane del periodo. Il pensiero anticipatore e innovativo di Diano, già presente in quest’opera giovanile, emerge in particolare dagli illuminanti inediti di cui Francesca Diano si è avvalsa, contenuti nei quaderni preparatori della tesi, da lei recentemente ritrovati, e dall’epistolario, conservati nell’Archivio del padre.

Il volume comprende anche, in un’appendice, il Dialogo fra Epicuro e Leopardi di Francesca Diano.

Incontro organizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Comitato di Padova.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

