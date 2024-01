I concerti dell’Agimus di Padova, XXXI Stagione concertistica internazionale 2024

Domenica 14 gennaio 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, si inaugura la prima parte della XXXI Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Quadri di un’Esposizione” del pianista russo Nikita Lukinov, in collaborazione con la Fondazione Keyboard Charitable Trust di Londra, per un totale di 9 appuntamenti concertistici fino al 5 maggio, data in cui si svolgerà sempre a Palazzo Zacco Armeni la Finale del 20° Concorso Internazionale Premio Città di Padova sezione Solisti e Orchestra con l’Orchestra Città di Padova diretta dal M° Maffeo Scarpis.

I 3 Finalisti selezionati sono tutti italiani: Chiara Volpato Redi – violino (concerto di Mozart n. 3 per violino e orchestra), Valeria Lupi – clarinetto (concerto di Mozart K 622 per clarinetto e orchestra) e Filippo Lombardi – tromba (concerto di Haydn in mi bemolle per tromba e orchestra). Gli altri appuntamenti tutti alle ore 16 si terranno nelle seguenti date: 28 gennaio, “Felliniana” con il duo saxofono-pianoforte Riccardo Brandi e Giulio Chiarini; 4 febbraio, “Il classico incontra il jazz”, Sonance Collective, trio russo clarinetto-flauto-pianoforte, Maria Anisimova, Eva Ivanova-Dyatlova, Katharina Poljakova; 18 febbraio,“Dumka”, recital pianistico di Anfisa Bobylova (Ucraina); 3 marzo, “Cabaret Songs, Canzoni, Lieder ed Arie d’opera”, duo inglese canto-pianoforte Bethan Terry e Francesca Lauri; 10 marzo, “Fantasia Brillante”, duo violino-pianoforte Katharina Auer (Austria) e Matteo Aiello (Italia); 7 aprile, “Tempus Trio”, trio violino-violoncello-pianoforte formato dagli spagnoli Maria Tiò – violino, Ferran Bardolet – violoncello e Ricard Rovirosa – pianoforte, 21 aprile, “dal Romanticismo a Gershwin”, recital pianistico di Antonia Miller (Germania).

Ingresso al concerto: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato, studenti fino ai 18 anni e studenti del Conservatorio), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.