"Concerti per l’avvento 2022", Andrea Paglia alla chiesa di Sant'Antonio Abate

Domenica18 dicembre, alle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, al Collegio Don Mazza, ultimo concerto d’organo della rassegna “Concerti per l’Avvento 2022”.

Il giovane organista Matteo Varagnolo, nato nel 2002 in provincia di Padova, e attualmente frequentante il terzo anno del Triennio Accademico di Organo al Conservatorio Pollini, nel 2019 ha vinto il primo premio ex-aequo della categoria A al 1° Concorso Organistico Internazionale "Fondazione Friuli" e nel 2021 il primo premio al 2° Concorso Organistico Internazionale "Fiorella Benetti-Brazzale - Città di Vicenza".

In programma musiche di D. Buxtehude, J.S. Bach, Mendelssohn, seguite da “Contaminazioni Incrociate”, una composizione espressamente commissionata dagli Amici della Musica di Padova a Alvise Zambon, compositore e direttore d'orchestra, che si occupa principalmente di musica sperimentale e di teatro musicale, e ha all'attivo esecuzioni alla Biennale Musica, al Teatro La Fenice di Venezia e al Parco della Musica di Roma. Nel 2022 ha vinto con la partitura “Un guardare senza confini” il 5° Concorso Nazionale di Composizione “Francesco Agnello” bandito dal CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica.

I concerti sono stati organizzati in collaborazione con Collegio Mazza e l'Associazione "In Chordis et Organo", e con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, Comune di padova Assessorato alla Cultura e Regione del Veneto. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. La chiesa non è riscaldata.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/12/11/666/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

