74esimo ciclo di concerti del Centro Organistico Padovano al santuario della Madonna Pellegrina

Venerdì 20 ottobre 2023, al Santuario della Madonna Pellegrina in Padova, Silvio Celeghin renderà omaggio all’organista, compositore e docente Wolfango Dalla Vecchia (1923-1994) nel centenario della nascita, di cui l’organista di Noale ha registrato in prima mondiale la sua opera omnia per organo.

«Venerdì sera alla Madonna Pellegrina di Padova dedicherò la mia passione al ricordo di un musicista vero, filosofo, pensatore dal profondo spirito religioso, e molto altro - racconta Silvio Celeghin - Chi mi ha segnato così intimamente come artista e come uomo, non può essere dimenticato ma fatto rivivere tra il pubblico con la sua musica».

In apertura di programma Gaudeamuscorale di Dalla Vecchia, esempio di musica scritta all’insegna dell’ironia: una sorta di momento liberatorio, di puro sentimento ludico e antiretorico. È infatti per puro gioco che egli trasforma l’antico inno goliardico “gaudeamus igitur” in un corale la cui cifra espressiva si colloca tra il serio e il faceto. Seguiranno musiche di Claudio Monteverdi e Johann Sebastian Bach.

Il 74° Ciclo di concerti promosso dal C.O.P. Centro Organistico Padovano nel suo 36° anno di attività intitolato “Opificium Musicae - La fabbrica della musica” prende forma, come spiega la direttrice artistica Viviana Romoli, «con l’obiettivo di divulgare la cultura e renderla fruibile a tutti, senza esclusioni, per saziare la curiosità intelligente delle persone, per avvicinare anche i più giovani al mondo musicale, soprattutto organistico, in un’ottica di inclusione e di democrazia culturale».

La rassegna è organizzata dal Centro Organistico Padovano e realizzata con il Patrocinio e Contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e la collaborazione di Asolo Musica nell'ambito del progetto Cantantibus Organis, Circuito Organistico Regionale.

Informazioni

Tutti i concerti di venerdì con inizio alle ore 21 ad ingresso libero e gratuito.

Silvio Celeghin

Diplomato in Pianoforte, Organo e Clavicembalo col massimo dei voti a Padova e Castelfranco Veneto (Tv), si perfeziona con V. Pavarana e F. Finotti. Partecipa a corsi con J. Guillou, L. F. Tagliavini, O. Latry; suona col trombettista F. Maniero; collabora dal 1999 con “I Solisti Veneti”, con i quali ha inciso Cd e DVD. Suona con l’OPV, Maggio Musicale Fiorentino, Milano Classica, La Fenice di Venezia, Simon Bolivàr di Caracas, Orchestra Regionale Toscana, Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma; con quest’ultima è stato organista e solista nelle stagioni 2021/2022/2023”. Nel 2003 suona all’inaugurazione de “La Fenice”, diretto da R. Muti e M. Viotti. Ha inciso per Tring, Velut Luna, Artis Records, Warner Fonit, Azzurra Music, Bottega Discantica, Nalesso Records, RAI Trade, Stradivarius, Tactus. Ha registrato in prima mondiale l’opera omnia per organo di W. Dalla Vecchia. Esce nel 2005 “Il Duello”, inciso a due organi nella Basilica dei Frari a Venezia. Nel 2007 è organista alla prima de “La Révolte des Orgues” di J. Guillou. Nel 2010 è in Venezuela dal M° Abreu con l’Orchestra “S. Bolivar”. Nel 2013 esce il CD “Vivaldi – Concerto a due organi” distribuito dalla rivista Amadeus. Con F. Iannella ha registrato in prima esecuzione "G. VERDI - Sinfonie per organo a 4 mani". E’ Dir. Art. dell’Ass. Marzorg Servizi di Noale. Si esibisce in importanti sedi italiane e Festival in Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Olanda, Portogallo, Austria, Bulgaria, Croazia, Turchia, Svezia, Belgio, Spagna, Ungheria, Messico, Finlandia, Germania, Russia, Venezuela, Corea, Brasile, Cina, Libano (www.silvioceleghin.it). È docente al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/ciclo-di-concerti-del-cop-centro-organistico-padovano-2023-0

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/ciclo-di-concerti-del-cop-centro-organistico-padovano-2023-0