Orchestra Radiomondo Feat Roy Paci al Castello Festival

Torna a Padova il Castello Festival 2021, l'importante rassegna culturale estiva che mercoledì 28 luglio ospita l'Orchestra Radiomondo feat Roy Paci!

Un appuntamento imperdibile con la world music con l’Orchestra Radiomondo di Maurizio Camardi, il percussionista cubano Ernesttico e il grande trombettista siciliano Roy Paci.

Un progetto inedito in prima assoluta che segna una traccia di continuità nel movimento delle orchestre multietniche (Orchestra di Piazza Vittorio, Banda di Piazza Caricamento, ecc.). Un ensemble, ribattezzato “Radiomondo”, composto da 8 artisti (cantanti e musicisti) di cinque diverse nazionalità che riunisce alcuni tra i più interessanti artisti stranieri residenti in Italia e alcuni italiani che vantano importanti esperienze musicali a livello internazionale. Una miscela di Africa, Europa e Centro/Sud America nata con l’obiettivo di creare attraverso la musica un ambiente aperto al dialogo dove grazie al linguaggio universale che le appartiene si creino i presupposti per uno scambio proficuo di esperienze tra persone appartenenti a culture differenti.

Ospite speciale dell’evento all’Arena Live Geox il celebre trombettista Roy Paci, eclettico musicista, cantante e produttore discografico siciliano con una lunghissima carriera costellata di successi. Le numerose collaborazioni, anche con artisti internazionali, l’hanno portato a farsi conoscere anche all’estero; con i suoi Aretuska ha ottenuto la ribalta nazionale.

Orchestra Radiomondo e Roy Paci, in questo live, sviluppano una forte tensione spaziando tra atmosfere talvolta allegre talvolta meditative, sempre di grande coinvolgimento e impatto emotivo. Universi musicali diversi che si incontrano, si scambiano stimoli ed energie, si confrontano e scontrano finendo per trovare una sintesi elegante, raffinata ma “popolare” allo stesso tempo. Un viaggio nelle “musiche del mondo” che abbatte in continuazione le barriere tra i generi musicali.

Lo spettacolo dell'Orchestra Radiomondo feat Roy Paci, va in scena all'Arena Live Geox il 28 luglio 2021 alle 21:30.

