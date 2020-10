“Di armonie sintesi” al Barco Teatro, al clavicembalo Dario Carpanese

Sabato 24 ottobre ore18

Stagione “Incontri ravvicinati. 13 sabati di teatro e musiche con aperitivo”

Terzo sabato: Musica Classica

Dario Carpanese, Clavicembalo

Di armonie sintesi

Dettagli

Una Suite per violoncello di J. S. Bach trascritta per clavicembalo dallo stesso interprete, musiche originali e trascritte diell’organiza Claude Balbastre e del compositore Jean-Philip Rameau: il tutto per un’occasione molto particolare di ascoltare uno strumento antico e poco conosciuto nella sua forma solistica e nei repertori sei-settecenteschi, da apprezzare nel palco di Barco Teatro grazie alla sua acustica sorprendente e ad una vicinanza con il musicista intima e esclusiva . Introduzione al programma di Alessandro Tommasi.

Ingresso

Biglietti 15 euro (biglietto ridotto per studenti 10 euro)

Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti) a:

Sicurezza

In emergenza epidemica: ambiente con ricambio d'aria ad estrazione diretta. Presenza di dispositivi di sanificazione. Posti distanziati. Ingresso con mascherina.

Info web

https://www.facebook.com/events/3484843144929493