The Soul: Chiara Luppi, Carmine Bloisi e Pietro Taucher live a "Va Oltre La Tenuta"

Divertimento, funk allo stato puro. Energia, sentimenti, colori e un viaggio nei fumosi club di Detroit e Memphis. Uno spettacolo che ti proietta tra interpretazione ed improvvisazione, fuori dai canoni della performance live. Perché tutto può accadere sul palco. To be continued...

L'evento

Martedì 19 luglio Va Oltre presenta una nuova serata musicale con il Trio Soul: Chiara Luppi (voce) Carmine Bloisi (batteria) Pietro Taucher (organo hammond)

L'accesso alla Tenuta sarà consentito dalle ore 18 nella quale si portà visitare il labirinto di lavanda e coglierne un mazzo da portare con te come ricordo della serata

Inizio concerto nel boschetto alle ore 20.30:

le note soul suonate tra gli alberi in un'atmosfera di armonia e benessere, saranno la cornice perfetta per questi Artisti di eccezionale talento che si esibiscono creando connessioni con l'anima di chi li ascolta

Ingresso all'evento 20 euro

Obbligo di prenotazione e altre info scrivendo a info@vaoltre.it o chiamando 329 2253700

Posti limitati

Durante tutto l'evento un food track e zone con tavoli e posti a sedere, saranno a disposizione per chi volesse ristorarsi (cibi e bevande non sono compresi nel biglietto di ingresso).

Chiara Luppi

Chiara Luppi cantautrice di origine talo armena dalla voce è dolce con evidente sensibilità soul ha studiato canto, piano, teatro ed è un architetto. Canta a Sanremo con il brano Per un attimo arrivando ottava su 99. Nel 2013 è a The Voice in squadra con la compianta Raffaella Carrà. Vince il premio Berkleey School best artist live a Perugia a Umbria Jazz. Tantissime le collaborazioni e le interpretazioni nei musical tra cui Giulietta e Romeo di Cocciante e in Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo prodotto da Zard e infine madre di Cecilia e Perpetua nei Promessi Sposi di Guardì e Flora.

Pietro Taucher organo hammond e cori

Con oltre 2000 live alle spalle ha vissuto e suonato in diverse parti del mondo arrivando a esibirsi al Chicago Blues Festival primo europeo a ricevere tale onore e al North Jazz Festival il più prestigioso festival jazz del mondo. In Michigan ha suonato per dieci anni con con la Wiseguy's band capitanata dalla grande Sharrie Williams ricevendo er due anni la noination come miglior band di blues ai W. C. Handy Awards gli Oscar della musica afroamericana. Tra gli altri ha suonato con Otis Clay, ArthurAdams, Ruth Brown. Billy Branch e Tai Mahal. E' presente in oltrenella musica rock bklues sessanta dischi.

Carmine Bloisi batteria

Storico batterista della band di RudyRotta ha una decennale esperienza. Negli anni ha accompagnato musicisti del calibro di Peter Green, Brian Auger e John Mayall, Robben Ford. Solido con un incredibile senso del tempo mette la sua tecnica al servizio della melodia e del groove. Come session man ha all'attivo decine di dischi con i migliori interpreti della musica rock e blues e ha suonato nei tour portando la sua musica in tutta Europa.

Il palcoscenico

È un luogo inimitabile un bosco incantevole all'ora del crepuscolo che ti ammalia con i suoi colori fino a portarti ad ammirare le stelle.

ll labirinto

Il labirinto di lavanda più grande d'Italia trae ispirazione dal cammino che i Cavalieri templari percorrevano per entrare nell'Ordine. I labirinti erano in antichità dei percorsi iniziatici: chi entrava sapeva che ne sarebbe uscito trasformato e pronto ad intraprendere una nuova vita con nuove potenzialità da esprimere. Il disegno che la lavanda riproduce è stato ideato su immagine del labirinto di Notre Dame di Chartres che i Templari usavano pd esibirsi er entrare nell'Ordine. Il significato simbolico è molto importante rappresenta la via maestra per raggiungere i propri ideali, il centro, e sviluppare i propri talenti, il percorso, proseguendo sempre con tenacia e pazienza superando le difficoltà e le deviazioni che la vita pone. Proseguire con fiducia nel cammino è la chiave per arrivare al centro e realizzare ciò che darà il senso desiderato alla nostra vita.

La lavanda

E' una delle piante più antiche conosciuta per le moltissime proprietà benefiche. Attualmenter è utilizzata frequentemente perché aiuta il rilassamento concilia il sonno e previene l'insorgere di emicranie. Deve il suo nome dal gerundio lavando grazie al potere di detergere in profondotà e al poter antibatterico che da sempre le viene attribuito.

I cavalli

Vivono nella maniera più vicina possibile alle loro esigenze, organizzati in piccoli gruppi un po' come accade in natura per permettere loro un alto livello di socialità tra loro e con le persone.

Ingresso

Il biglietto comprende a partire dalle ore 18 visita al labirinto di lavanda e serata musicale con i The Soul.

Aree ristoro food track per tutta la durata dell'evento con tavoli e posti a sedere.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato.

Va Oltre La Tenuta

via Candiana 2 35024 Bovolenta Padova

https://www.facebook.com/events/963199174448662

https://www.facebook.com/vaoltre/