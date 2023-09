Concerto jazz a Villa Selvatico in collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova

In una location unica e magica come Villa Selvatico, potrete passare una serata all’insegna della musica Jazz su componimenti inediti, eseguiti e composti da una selezione di artisti provenienti dal Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Una Rassegna Jazz di 4 Serate in collaborazione con Conservatorio Cesare Pollini , con il Patrocinio di Comune di Battaglia Terme.

Suonerà il quartetto ** GAFT 4TET ** composto da Francesco Landi alla chitarra, Tommaso Bullo all' alto sax, Giorgio Panagin al contrabbasso, Andrea Pellarin alla batteria.

Data: 26 Luglio 2023 dalle 20.45 alle 22.30

Location: Villa Selvatico, Viale Sant'Elena, 36 - Battaglia Terme(PD)

In caso di meteo non favorevole per l’osservazione, verrà prolungata la parte di spiegazione all’interno.

Durante la serata ci sarà una pausa in cui verrà offerto un calice di prosecco "Villa Selvatico". In caso di maltempo l'evento verrà proposto ugualmente al coperto.

OTTIENI I BIGLIETTI: non vengono prese prenotazioni telefoniche, solo online. Per ottenere i biglietti visita il nostro sito www.villaselvaticoterme.it e visita la sezione "PRENOTA".