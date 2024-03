"All'ombra di Richard Wagner" il 5 aprile 2024. Un concerto di musica da camera per soprano e pianoforte ci trasporterà venerdì 5 aprile nel mondo dei lieder tedeschi, in una fusione tra poesia e musica che incarna appieno lo spirito romantico in cui i compositori prescelti (Wagner, Schubert, Bruckner e R. Strauss) sono immersi.

Sul palco di Barco Teatro protagonisti i giovani talentuosi Valentina Corò (soprano) e Antonino Fiumara al pianoforte. Introduzione all'ascolto a cura di Alessandro Tommasi. Aperitivi e cicchetti gustosi prima del concerto (bar aperto dalle ore 19) sono preparati dalla chef di Barco Teatro Claudia Fioraso.

Info: https://www.barcoteatro.it/musica/duo-coro-fiumara.