Concerto di San Valentino a Selvazzano Dentro

Se l'amore è l'anima del mondo, se la poesia con il suo linguaggio universale infrange le barriere del tempo, se la musica con le sue magiche armonie fa vibrare le corde del nostro cuore, non poteva che essere dedicato all'amore, alla poesia e alla musica il tradizionale Concerto, giunto alla sua ventitreesima edizione, offerto dall'Associazione Culturale Abruzzese-Molisano-Veneta 'Balbino Del Nunzio', che, allo scoccare del venticinquesimo anniversario della sua fondazione e della sua attività socio-culturale, intende così celebrare la Festa di San Valentino.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Selvazzano Dentro, vedrà quest'anno quale protagonista la Banda di Selvazzano, diretta dal M.o Giuseppe Faggin, che, accompagnando i cantanti Natalì Rossato e Alberto Forzan, eseguirà brani tematici di noti compositori italiani ed esteri. Gli intervalli saranno scanditi dall'interpretazione di componimenti poetici e carteggi amorosi da parte dell'attore-regista Filippo Crispo.

Per tutti coloro che vorranno abbandonarsi a vive e dolci emozioni, innamorati e non, l'immancabile appuntamento è, dunque, fissato alle ore 20.45 presso l'Auditorium San Michele in Via Roma n. 68 a Selvazzano Dentro (Padova). L'ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, tel. 335 330950.