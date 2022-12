Concorso fotografico natalizio: fotografa il tuo presepe

Prezzo non disponibile

Il Santo Natale è ormai alle porte...noi pensavamo di festeggiarlo insieme a tutti voi organizzando questo concorso fotografico a cui siete tutti invitati a partecipare e che ha come principale oggetto il presepe natalizio: una piacevole tradizione natalizia che affonda le sue radici nei secoli. Vi chiediamo di mandarci via e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com oppure per messaggio privato un'immagine del presepe natalizio che avete fatto voi, oppure che ha fatto un vostro amico/parente/conoscente oppure quello della vostra parrocchia.

Il concorso inizia domenica 19 dicembre e si concluderà alle 18 di lunedì 9 gennaio 2023. I primi 3 classificati a nostro insindacabile giudizio saranno nostri graditi ospiti ad una delle prossime iniziative culturali. La classifica finale dei vincitori verrà resa pubblica domenica 8 gennaio 2023.