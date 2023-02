A Palazzo Zacco-Armeni la conferenza "La chiesa ortodossa: storia e teologia"

Venerdì 10 febbraio alle ore 18 l'Associazione San Daniele APS propone una conferenza dal titolo "La Chiesa Ortodossa: storia e teologia". Il relatore sarà Padre Gheorghe Verzea, parroco e Vicario Foraneo della Chiesa Ortodossa Rumena in Italia, figura ben nota nel panorama religioso del Triveneto.

In termini culturali si potrebbe definire la Chiesa Ortodossa come la declinazione orientale dell'unico cristianesimo, indiviso per circa un millennio, mentre la Chiesa Cattolica ne sarebbe la declinazione occidentale. La sensibilità ortodossa per una teologia sapienziale, il primato della contemplazione oltre allo splendore dei riti sacri sono infatti elementi caratteristici di questa Chiesa sviluppata in Oriente con tutti gli elementi propri di quest'area culturale.

L'evento avrà luogo nel salone d’onore di palazzo Zacco-Armeni, storica sede del Circolo Ufficiali in Prato della Valle al numero 82 a Padova. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: associazionesandaniele.it.