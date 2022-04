Conferenza e concerto al Pollini dedicati al fortepiano

Inaugurato il 19 marzo scorso nell’ambito della rassegna “I Sabati del Conservatorio” con il concerto bachiano per la Giornata Europea della Musica Antica, prosegue con una nuova data, venerdì 22 aprile, il cartellone dedicato al Settecento musicale dal titolo “La nascita dello stile classico, dai figli di Bach a Mozart”, promosso dal Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova.

L’appuntamento in arrivo a cura del prof. Michele Bolla, incentrato sul fortepiano (il precursore del pianoforte moderno), sarà articolato in due parti, una di seminario (“L’interprete e il fortepiano”) tenuta dal docente/musicista e una concertistica, le quali avranno luogo rispettivamente alle ore 16.30 e alle 18 di domani all’Auditorium “Pollini”.

Nel programma del concerto verranno eseguite musiche di Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), Rondo in do minore Wq 59/4, Johann Christian Bach (1735-1782), Sonata in do minore op.17 n. 2, Franz Joseph Haydn (1732-1809), Sonata in si minore n. 47 Hob XVI:32, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Adagio in si min. K 540. Michele Bolla si è diplomato presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto (Treviso) dove ha conseguito poi anche il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Francesco Bencivenga. Si è perfezionato con Bruno Mezzena, Mikhail Voskresensky e Lev Naumov. Ha vinto numerosi premi in concorsi solistici nazionali (tra cui Città di Treviso, A.R.A.M. di Roma) e internazionali (Sydney International Piano Competition e “Ciudad de Ferrol”, fra gli altri). Con il quartetto Quadro Veneto (pianoforte e archi) ha vinto importanti premi in concorsi internazionali di musica da camera (Osaka Chamber Music Competition, Premio Trio di Trieste, Concorso internazionale Città di Pinerolo). Svolge attività concertistica in Italia e all’estero (Europa, Cina, Giappone e Australia) come solista e in collaborazione con solisti e cantanti di fama internazionale, prime parti soliste dei maggiori teatri italiani e importanti direttori d’orchestra. Ha registrato per la Rai, la ABC e la 2MBS Fine Music Sidney (Australia) e la SWR2 (Germania). Si dedica da parecchi anni alla prassi esecutiva storicamente informata, sia approfondendo lo studio delle fonti e dei trattati, sia attraverso l’esecuzione su fortepiani di epoche diverse. In questo senso è stata di fondamentale importanza l’assidua frequentazione di Emilia Fadini (dal 2014 al 2021, anno della sua scomparsa) e i numerosi incontri con Malcolm Bilson. Ha pubblicato cd per la Limen e la Brilliant Classics accolti da ottime recensioni sulle riviste internazionali. È docente di Pianoforte al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova e tiene regolarmente masterclass di pianoforte e fortepiano.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Rondo in do min. Wq 59/4

Johann Christian Bach (1735-1782)

Sonata in do min. op.17 n. 2

Allegretto

Andante

Prestissimo

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sonata in si min. n. 47 Hob XVI:32

Allegro moderato

Tempo di Menuetto

Finale. Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Adagio in si min. K 540

Sonata in sol magg. K 283

Allegro

Andante Presto

Michele Bolla, fortepiano

