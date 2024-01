Conferenza: "Erasmo da Rotterdam, una vita per la pace"

Venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 18 presso palazzo Zacchi-Armeni (Prato della Valle 82 Padova) l'associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo "Erasmo da Rotterdam: una vita per la pace".

Relatore sarà il Prof. Italo Francesco Baldo.

Fin da giovane Erasmo da Rotterdam ebbe a cuore la pace e nel corso di tutta la vita propose precise riflessioni sul tema, richiamandosi ai classici e proponendo anche una sua via come direzione per l’uomo e per l’uomo cristiano. Fulcro del suo pensiero sulla pace tra gli uomini è la constatazione che essi siano “più pazzi della stessa pazzia”, ma, se capaci di ben riflettere, allora possono riuscire a bene vivere e a costruire saggiamente il mondo. La penultima sua composizione è dedicata alla pace nella Chiesa, che allora si trovava nel tormento degli scismi e delle eresie. Infine anche un cenno alla necessità della guerra.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it