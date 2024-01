Conferenza: "La rinuncia di Papa Benedetto XVI"

Giovedì 8 febbraio 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito in Prato della Valle n° 82 a Padova l'associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo "La rinuncia di Papa Benedetto XVI".

Relatore: Dott. Federico Michielan

A seguito della rinuncia di Papa Benedetto XVI molte teorie ed opinioni agitano la Chiesa Cattolica arrivando a non riconoscere come valide le dimissioni del Papa emerito e di conseguenza l’elezione del successore. Questa conferenza vuole rispondere dal punto di vista del Diritto Canonico alle teorie molto discusse nell’ambito ecclesiale. Il relatore è autore della pubblicazione "Non era più lui" dedicata alla tematica in discussione.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it