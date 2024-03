Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione lunedì 11 marzo 2024, alle ore 18, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì12 marzo 2024, alle ore 18:00.

E' possibile seguire il Consiglio collegandosi al canale YouTube del Comune di Padova.

Ricordiamo che abbonandosi al canale YouTube si riceve l'avviso di avvio della diretta.

INTERROGAZIONI: MOSCO, BEAN, CRUCIATO, SACERDOTI, CAVATTON, BATTISTELLA, LONARDI, BERNO, CAPPELLINI, GALLANI, BIANZALE, TARZIA, MONETA, COPPO... TISO BARZON… CACCIAVILLANI... NALIN.

Presidente comunicazioni:

prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 9, c.2, del Regolamento di Contabilità;

illustrazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 18 L.R. del 23.04.2004, n. 11: del Documento Preliminare riguardante la proposta di Variante al P.I. per l'attuazione dell'Accordo pubblico privato finalizzato all'ampliamento del parco Milcovich e del parco dei Frassini.

Ordine del giorno

36 ANTONIO BRESSA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: MODIFICHE. APPROVAZIONE

Mozioni

16 FEDERICA BRUNI ED ALTRI MOZIONE: DECRETO GARANZIA FINANZIARIA EURO 4938 RICHIESTA AI MIGRANTI. 7 10 MANUEL BIANZALE ELEONORA MOSCO E UBALDO LONARDI MOZIONE PER L'ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO NEI CENTRI URBANI. MOZIONE: STOP ALLA MALA MOVIDA 15 PIETRO BEAN ED ALTRI MOZIONE CONSILIARE: SOSTEGNO AL CINEMA IN CITTÀ.

