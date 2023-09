Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione, lunedì 25 settembre 2023, alle ore 18 presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 26 settembre 2023, alle ore 18:00.

E' possibile seguire il Consiglio collegandosi al canale YouTube del Comune di Padova.

Ricordiamo che abbonandosi al canale YouTube si riceve l'avviso di avvio della diretta.

CERIMONIA DI SCOPRIMENTO CAMPANA DELLA PACE

donata da WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo - Padova



Presidente comunicazioni: Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera è il sig. Christian Agbor

INTERROGAZIONI: BEAN, CAPPELLINI, SACERDOTI, MOSCO, TISO, BIANZALE, COPPO, CRUCIATO, GALLANI, CAVATTON, ANDREELLA, MONETA, TOGNON, LONARDI, NALIN, TURRIN, BATTISTELLA, PEGHIN, TARZIA...BERNO.

Ordine del giorno

92 SERGIO GIORDANI APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. 83 SERGIO GIORDANI APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2027. 89 SERGIO GIORDANI VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025 CON PARZIALE RIVERSAMENTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 – OTTOBRE 2023. 88 SERGIO GIORDANI ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA

DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 21

GIUGNO 2013, N.69 E S.M.I.. 90 DIEGO BONAVINA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000, IN RELAZIONE A SENTENZE ESECUTIVE. 91 ANDREA RAGONA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX SCHEDA N. APP09 DEL P.I., FINALIZZATO ALL’AMPLIAMENTO DEL PARCO IRIS E ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE FUNZIONALI ALLA LINEA TRANVIARIA SIR3. ADOZIONE. 80 ANDREA

MICALIZZI

ANDREA

COLASIO APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

TEATRO STABILE DEL VENETO “C. GOLDONI” IN FONDAZIONE DI

PARTECIPAZIONE.

Mozioni

95 MARTA NALIN ED ALTRI MOZIONE – TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO

STABILE DEL VENETO “C. GOLDONI” IN FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE: IMPEGNI VOLTI A SOSTENERE LA FUNZIONE

PUBBLICA E IL MONDO DEL LAVORO TEATRALE DELLO STABILE. 30 ELENA CAPPELLINI ED ALTRI MOZIONE: INTITOLAZIONE VIA/STRADA/PIAZZA/GIARDINO DELLA

CITTA’ DI PADOVA ALLA MEMORIA DI SERGIO RAMELLI. 85 ELVIRA ANDREELLA

DETTA ETTA

ED ALTRI MOZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI PANCHINE COLORATE COME

STRUMENTO SIMBOLICO E MEMORIALE. 77 ELEONORA

MOSCO E

UBALDO

LONARDI MOZIONE: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA LIBIA E SUCCESSIVE VALUTAZIONI PER UN PROGETTO COMPLESSIVO DI TUTTA LA VIABILITA' DEL RIONE SACRA FAMIGLIA E BASSO ISONZO.

Riferimenti

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - Comune di Padova

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205218 - 8205241

Orario da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00

Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20230922/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-25-settembre-2023