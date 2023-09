A Carmignano di Brenta convegno sulle grandi migrazioni raccontate in modo inedito

La storia delle grandi migrazioni come non l’avete mai sentita raccontare. Sarà davvero un evento speciale quello che si terrà venerdì 22 settembre nella sala consiliare di Carmignano di Brenta, alle ore 20.30 e che vedrà sviluppare il racconto in tre atti: il viaggio, l’arrivo e le nuove opportunità. Protagonisti del convegno saranno Giorgia Miazzo e Gianluca Parise, presidente e vicepresidente del Centro studi Grandi migrazioni.

Le tre tematiche saranno approfondite attraverso musiche di cantautori e della tradizione suonate dal vivo dal musicista Andrea Passerelli e un reading teatrale inedito, che interpreterà la voce dei migranti grazie agli attori Andriano Marcolini (regista) e Silvia Scarabello. L’esposizione di alcune foto storiche, elaborate graficamente attraverso un processo di ricolorazione, permetterà di vivere la quotidianità e la veridicità del tempo. Allo stesso modo la presentazione di alcune opere pittoriche darà la possibilità di leggere e osservare le fasi che hanno influenzato e cambiato per sempre la vita di tanti migranti attraverso la sensibilità degli autori, tra i quali eccezionale è stato l’apporto sia in Italia che nelle Americhe di Angiolo Tommasi (1858-1923). Una delle sue più straordinarie opere a livello comunicativo, denominata Gli Emigranti (1895), sarà la guida iconografica della manifestazione attraverso la quale sarà possibile immedesimarsi nelle aspirazioni, sofferenze e passioni di chi dal porto partiva per salpare oltreoceano.

Il convegno è organizzato con il supporto della Regione del Veneto, del Comune di Carmignano di Brenta, di alcune università italiane e brasiliane, e di altri enti.

Foto articolo da comunicazioni stampa