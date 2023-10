"Conversazioni sulla meccanica quantistica", l'incontro al palazzo del Monte di Pietà

Si svolgerà il 27 ottobre alle ore 17:30 il primo incontro divulgativo nell’ambito di “Frontiere quantistiche”, il progetto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova finanziato dal MUR attraverso il bando «Progetti Dipartimenti di eccellenza» con oltre 9 milioni di euro.

Il progetto prevede una serie di iniziative divulgative su temi relativi al «mondo dei quanti» che permettano al pubblico generico di cogliere l’importanza delle ricerche in questo campo, le loro ricadute in ambito tecnologico e le sfide che si aprono in ambito culturale, sociale ed economico.

«Conversazioni sulla meccanica quantistica» è il titolo dell’incontro che avrà luogo nella Sala conferenze di Palazzo del Monte di Pietà, P.za Duomo 14, Padova. Non una conferenza, ma un dialogo tra Guido Bacciagaluppi, dell’Università di Utrecht, esperto della storia e delle interpretazioni della meccanica quantistica, e Federica D’Auria, giornalista che collabora con la rivista ilBolive dell’Università di Padova.

Prenotazione consigliata ma non obbligatoria:

