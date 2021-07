“Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti” Zambon intervistato a Montegrotto da Ivan Compasso Grozny e Silvia Giralucci

Prosegue al museo del Termalismo in via Fermi 1 a Montegrotto Terme la rassegna “Acque e Paole”. Giovedì 15 luglio, alle 21 i giornalisti Ivan Compasso Grozny e Silvia Giralucci intervisteranno l’ex funzionario dell’OMS Francesco Zambon che a febbraio del 2020 ricevette l’incarico di coordinare le informazioni che arrivavano dall’Italia e che potevano essere utili al mondo sul Covid-19.

Nel suo saggio “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti” Zambon racconta come dopo settimane di lavoro forsennato per provare a capire cosa stava accadendo nel nostro Paese, perché tutti quei contagi, perché tutti quei morti, il rapporto, approvato dai vertici dell’OMS, stampato e pronto per essere divulgato l’11 maggio viene improvvisamente ritirato due giorni dopo.

