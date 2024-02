Corri X Padova: i percorsi di giovedì 22 febbraio

Torna l'appuntamento con Corri X Padova il 22 febbraio, l'evento settimanale con l'allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Ritrovo ore 19.30, partenza ore 20.30.

PARTENZA: parcheggio impianti Plebiscito - mappa Via Guglielmo Geremia, 2/2

Come arrivare e parcheggiare

Gli impianti sportivi del Plebiscito si trovano sulla "bretella" di via del Plebiscito che porta verso la zona di Pontevigodarzere (rondò Pontevigodarzere).

Oltre ai grandi parcheggi del Centro Sportivo Plebiscito, nella zona vi sono parecchie strade e slarghi in cui si può sostare con l'auto facendo, come sempre, attenzione ai segnali di divieto e passi carrai. E' possibile parcheggiare anche vicino al capolinea del tram.

Grazie alla collaborazione con Busitalia Veneto, per runner e walker che vogliono raggiungere la partenza della Corri per Padova utilizzando i mezzi pubblici sono a disposizione i biglietti gratuiti per autobus e tram.

Per richiedere i biglietti è necessario rivolgersi al gazebo del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova nel villaggio della Corri per Padova.

Info web