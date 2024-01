Corri X Padova: i percorsi di giovedì 25 gennaio

Torna l'appuntamento con Corri X Padova il 25 gennaio, l'evento settimanale con l'allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Ritrovo ore 19.30, partenza ore 20.30.

PARTENZA: Piazzale della Stazione Ferroviaria

Come arrivare e parcheggiare

Si arriva alla Stazione Ferroviaria di Padova da ogni direzione della rete stradale cittadina, in treno, in tram e in autobus.

Consigliamo di lasciare l'auto nel parcheggio di via Fra Paolo Sarpi, che sarà aperto fino alle ore 22:30, grazie alla collaborazione con APS Parcheggi. In alternativa è possibile parcheggiare nelle vie limitrofe, facendo sempre bene attenzione ai divieti presenti.

Grazie alla collaborazione con Busitalia Veneto, per runner e walker che vogliono raggiungere la partenza della Corri per Padova utilizzando i mezzi pubblici sono a disposizione i biglietti gratuiti per autobus e tram.

Per richiedere i biglietti è necessario rivolgersi al gazebo del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova nel villaggio della Corri per Padova.