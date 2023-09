Xifram, con il brand PrivacyStudio, è lieta di annunciare il Corso base privacy: formazione per la gestione dei dati personali, un'opportunità formativa per tutti coloro che desiderano ampliare la propria conoscenza e competenza in materia di privacy e protezione dei dati personali. Questo corso, accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e attualmente in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per l'acquisizione dei crediti formativi obbligatori, si terrà il 28 settembre 2023, dalle ore 9 alle 11, in modalità online.

Il Corso Base Privacy è aperto a tutti gli interessati. Tuttavia, per coloro che desiderano ottenere l'attestato di competenza e i relativi crediti formativi, è disponibile un'opzione a pagamento al costo di 45 euro + IVA. Non sono necessarie competenze pregresse. Il Corso Base Privacy è progettato per chiunque svolga mansioni che comportino il trattamento di dati personali o sia semplicemente interessato ad approfondire l'importante tema della privacy.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivici a commerciale@xifram.it oppure chiamaci al numero 049 8258833.