Corso di didgeridoo a Padova

Ti invitiamo a questo viaggio sonoro senza tempo! Unisciti a noi di VibraSonic per scoprire l’antica arte del didgeridoo a Padova il 20 aprile 2024. Immergiti nelle profondità della connessione con la Terra attraverso le vibrazioni degli alberi cavi, un’esperienza che risveglia l’anima e l’armonia interiore. L'evento avrà luogo sabato 20 aprile dalle ore 9 alle ore 15, presso lo Showroom VibraSonic ad Albignasego in via Roma 44/C.

la storia, i miti e le legende del Didgeridoo

le tecniche per produrre e mantenere il suono costante e armonico

la magia della respirazione circolare e l’impostazione della bocca

ritmi e articolazioni per creare melodie suggestive

il potere terapeutico del suono del Didgeridoo

Porta il tuo strumento se lo possiedi, altrimenti non ti preoccupare avrai a disposizione tutto il necessario per partecipare. Il prezzo del corso è di 100 euro. Per iscriverti accedi al seguente link: https://eventi.vibrasonic.it/edizione/118/iscrizione.