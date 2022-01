Corso di formazione dedicato al percorso oncologico, secondo appuntamento focus sul “trattamento - Il momento della cura”

Per iscriversi e per informazioni visitare la pagina dedicata sul sito: https://www.unikacongressi.com/

Prezzo Per iscriversi e per informazioni visitare la pagina dedicata sul sito: https://www.unikacongressi.com/

Prosegue l’attività formativa proposta dall’Ordine dei Medici della Provincia di Padova ai propri Iscritti. Nella serata di giovedì 13 gennaio dalle ore 20 alle ore 22.30, si terrà il secondo appuntamento del Corso di formazione dedicato al percorso oncologico che si concentra sul trattamento della patologica oncologica.

Scarica il depliant dell'incontro

«Questo primo appuntamento formativo del nuovo anno – spiega il Dottor Giacomo Sarzo, Responsabile Scientifico del Corso assieme alla Dott.ssa Gaya Spolverato –, prosegue il percorso oncologico iniziato sul finire del 2021 con il momento dedicato alla diagnosi oncologica e si concentra sul Trattamento chirurgico, radio e chemioterapico della patologia, ovvero sul momento della cura; la terza parte del corso, in programma per fine gennaio, sarà dedicata alle Cure Pallative. L’Ordine propone un corso suddiviso in tre momenti per poter offrire agli Iscritti un tempo ottimale di approfondimento dell’argomento in ogni dettaglio: dalla diagnosi, alla cura, al momento dell’accompagnamento del paziente. Al primo posto il desiderio dell’Ordine dei Medici di Padova di poter garantire una formazione approfondita, esauriente, di alto livello agli Iscritti, ma soprattutto rispettosa della dignità dei pazienti. Anche per questo webinar ci possiamo avvalere di stimate figure professionali quali il Professor Salvatore Pucciarelli, un vero punto di riferimento per la chirurgia del retto, la Dottoressa Sara Galluppo e la Dottoressa Francesca Bergamo, referenti per i colleghi radioterapisti e oncologi sul cancro del colon retto. Senza dimenticare, ovviamente, i Colleghi che abitualmente collaborano alla nostra Formazione: la Dottoressa Maria Teresa Gallea, la Dottoressa Gaya Spolverato, la Dottoressa Chiara Scibetta, che, con me, animeranno la discussione finale».

Giovedì 13 gennaio: programma della serata

Ore 20.30-20.50 - Il ruolo del chirurgo – Prof. Salvatore Pucciarelli

Ore 20.50-21.10 - Il ruolo dell’oncologo – Dott.ssa Francesca Bergamo

Ore 21-10 – 21.30 - Il ruolo del radioterapista – Dott.ssa Sara Galuppo

Ore 21-30 – 21.45 - Il focus dell’odontoiatra – Dott. Stefano Sivolella

Ore 21-34 – 22 - Caso clinico – Dott.ssa Valeria Palatucci

Ore 22 – 22.30 Discussione – Dott. Giacomo Sarzo, Dott.ssa Mariateresa Gallea, Dott.ssa Gaya Spolverato, Dott.ssa Chiara Scibetta

Obiettivo formativo

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Faculty

Francesca Bergamo - Dirigente Medico U.O.C Oncologia 1 - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Padova

- Dirigente Medico U.O.C Oncologia 1 - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Padova Mariateresa Gallea - MMG Medico di Medicina Generale - ULSS6 Euganea - Padova

- MMG Medico di Medicina Generale - ULSS6 Euganea - Padova Sara Galuppo - Dirigente Medico U.O.C. RADIOTERAPIA Dipartimento Imaging e Fisica Medica Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. - Padova

- Dirigente Medico U.O.C. RADIOTERAPIA Dipartimento Imaging e Fisica Medica Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. - Padova Valeria Palatucci - Dirigente Medico U.O.C. Day Surgery/ Week surgery multidisciplinare- Azienda Ospedale-Università di Padova-Padova

- Dirigente Medico U.O.C. Day Surgery/ Week surgery multidisciplinare- Azienda Ospedale-Università di Padova-Padova Salvatore Pucciarelli - Direttore U.O.C. Chirurgia Generale 3 - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova

- Direttore U.O.C. Chirurgia Generale 3 - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova Giacomo Sarzo - Direttore F.F U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale Università di Padova - Padova

- Direttore F.F U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale Università di Padova - Padova Chiara Scibetta - Clinica Odontoiatrica - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova

- Clinica Odontoiatrica - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova Stefano Sivolella - Clinica Odontoiatrica - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova

- Clinica Odontoiatrica - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova Gaya Spolverato - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Generale 3 - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova

Accreditamento

Previsti n. 3 crediti formativi per medici chirurghi di tutte le discipline e odontoiatri iscritti all’Ordine dei medici di Padova. Per ottenere i crediti occorre partecipare a tutte e tre le serate e compilare il test alla fine di ogni serata. Per iscriversi e per informazioni visitare la pagina dedicata sul sito: https://www.unikacongressi.com/