Creedence Clearwater "Revived" in concerto al parco Cava delle More a Monselice

Mercoledì 26 luglio, alle ore 20.30, al tramonto, nella suggestiva cornice del Parco Cava delle More di Monselice (situato nell'omonima via) un nuovo e grande evento, questa volta un gradito ritorno “a grande richiesta”.

In concerto, per riproporre l'atmosfera della Woodstock euganea dell'anno scorso, anche con alcune novità in scaletta, arrivano i Creedence Clearwater “Revived” guidati da Johnny “Guitar” WIlliamson, in tour in Italia in questi giorni, a cura dell'Associazione Tempi e Ritmi.

I C.C.Revived da più di trent'anni fanno rivivere le atmosfere, le canzoni, i suoni e la magia dei successi dei mitici Creedence Clearwater Revival, quella band storica e rimasta nel cuore di tutti gli appassionati, che suonò a Woodstock nel 1969 e si sciolse già nel 1972 per la separazione artistica dei due i fratelli Fogerty.

E' dai primi anni '90 che il super-gruppo internazionale di grandi ed esperti musicisti formato da Williamson (già virtuoso chitarrista dei Titanic delle hits n.1 “Sultana” e “Macumba”) oltre che dal barbuto “nonno rock” Wally Day alla batteria, dal magnetico Chris Allen al basso e all'esuberante John W. Doyle, cantante e chitarrista, ha dato ulteriore gloria live alle canzoni storiche dei Creedence.

Johnny Guitar, anche come omaggio a Tom Fogerty (che conobbe qualche anno prima, e che poi scomparve per un male incurabile nel 1990) ha fondato i Creedence “Revived” con Allen & c. riportando la possibilità di ascoltare dal vivo, nei vari tour in Europa, brani come “Proud Mary”, “Have you ever seen the rain”, “Molina”, “Fortunate son”, “Heard it to the grapevine” “Green river” di cui c'era tanta voglia, e che potranno essere riassaporati anche mercoledì sera al Parco Cava delle More, dove la suggestiva seduta direttamente sull'erba (consigliato portarsi stuoia o plaid) esalta la fusione tra musica e natura; ci saranno a disposizione peraltro, per chi ne avesse bisogno, anche alcune sedie, per una seduta più tradizionale. Saranno inoltre operativi per tutta la durata del concerto dei piccoli punti ristoro, dove si potranno acquistare, e gustare, hamburger, panini, patatine, birre e bibite fresche.

Orari

Apertura cancelli ore 19 - Inizio concerto 20.30

Biglietti

Biglietti in prevendita su www.vivaticket.com al prezzo di 19 euro + dir .prev.

Info 353.4252703

Info web

https://www.facebook.com/CavaDelleMore

https://www.vivaticket.com/it/ticket/creedence-clearwater-revived/211368

Foto articolo da post Facebook