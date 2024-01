"La cura e il rispetto. Il senso della bioetica clinica", presentazione del libro di Corrado Viafora

Venerdì 12 gennaio 2024, alle 17.30, presso la Sala Grande del Centro Universitario di via Zabarella 82 a Padova, si terrà la presentazione del libro di Corrado Viafora, La cura e il rispetto. Il senso della bioetica clinica (FrancoAngeli, Milano 2023).

Il prof Corrado Viafora ha fondato e diretto il Gruppo di ricerca “Filosofia morale e bioetica” dell’Università di Padova, dove ha insegnato come professore ordinario e ha diretto per vent’anni il Corso di perfezionamento in bioetica. I suoi studi sono centrati sui fondamenti etico-antropologici della bioetica, cui ha dedicato Introduzione alla bioetica (Milano, 2006).

l Corso di perfezionamento in Bioetica dell’Università di Padova, attivo da oltre 25 anni, si colloca all’interno delle iniziative formative post lauream dell’Ateneo ed è pensato per offrire sia un’introduzione alla bioetica nel suo complesso, sia specifiche competenze da spendere in ambito professionale. Il Corso si propone di istruire le questioni etiche sollevate dalla biomedicina, discutendole in connessione con il dibattito pubblico e valorizzando il confronto tra voci diverse. Vuole essere inoltre un laboratorio, in cui le prospettive teoriche di chi svolge ricerca accademica possono interagire con le esperienze e le riflessioni di chi è impegnato nelle pratiche di assistenza e cura, e nella ricerca. Il Corso è attivato su proposta dei seguenti dipartimenti: Biologia; Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; Medicina Molecolare (Dipartimento di riferimento); Salute della Donna e del Bambino; Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.

Direttore del Corso è Enrico Furlan, ricercatore in Filosofia morale e Bioetica.

