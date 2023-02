daiColliallAdige 2023: sei visite guidate gratuite in programma tra marzo e aprile

Sarà una vera e propria esperienza immersiva nel territorio quella proposta dai 6 nuovi appuntamenti con le visite guidate del GAL Patavino in programma nei mesi di marzo e aprile che, ancora una volta, offriranno al pubblico la possibilità di partecipare gratuitamente a passeggiate, tour e gite in bicicletta che ci accompagneranno alla scoperta dell’area che va dai Colli Euganei al fiume Adige con proposte inedite e originali.

Sabato 18 marzo

Primo appuntamento sabato 18 marzo alle ore 15 a Due Carrare con una visita tematica del ciclo Passaggi Rurali dal titolo Castello San Pelagio: una passeggiata nella storia. La visita guidata ripercorrerà l’evoluzione architettonica del Castello, dalle origini medievali, quando era avamposto militare della famiglia Carrarese, alla metà del Settecento, quando la proprietà passò alla famiglia dei conti Zaborra e la struttura divenne una Villa Veneta con barchessa, salone delle feste, cucine, oratorio, giardino di rappresentanza, giardino segreto, carpinata, ghiacciaia e i labirinti. Si visiteranno le stanze dove soggiornò Gabriele d’Annunzio durante la sua permanenza al Castello in occasione del volo su Vienna del 9 agosto 1918, le sale che ospitano il Museo del Volo (un’esposizione unica in Europa che ripercorre la più straordinaria impresa umana, il volo) e il tour si concluderà con una passeggiata nel Parco e nei Labirinti.

Sabato 25 marzo

Sempre per Passaggi Rurali sabato 25 marzo - a partire dalle ore 14.30 - saremo a Baone per il rural trekking Calaone: leggende e storie alla Carega del Diavolo e Monte Castello , una bella escursione di circa 6 km che si snoderà tra le strade e i sentieri di Calaone per arrivare a scoprire la Fontana delle Muneghe, situata sul fondo del tratto iniziale di un calto, in un luogo avvolto nel mistero, appartato e silenzioso, la leggenda legata alla Carega del Diavolo nei pressi dei ruderi del monastero di Santa Margherita, e il Monte Castello, un colle molto importante per la storia di Este, normalmente chiuso al pubblico. La visita sarà anche occasione per riscoprire l'intenso lavoro dei minatori della vicina cava del Monte Cero, le fontane (vasche) presenti per raccogliere l'acqua piovana e i celebri maronari dei Colli Euganei fonte di cibo.

Venerdì 14 aprile

Il mese di aprile si aprirà, invece, con il ciclo Antiche Vie della Fede a Teolo venerdì 14 alle ore 16, con la Visita speciale all'Abbazia di Praglia e al Laboratorio di restauro, appuntamento del nuovo format “Custodi di bellezza: una passeggiata con…”, le visite guidate esclusive in cui sono i “padroni di casa”, coloro che ogni giorno custodiscono e valorizzano i tesori del nostro territorio a svelare alcuni dei luoghi più significativi di quest’area. A Praglia, infatti, il pubblico sarà accompagnato dai monaci benedettini alla scoperta dell'Abbazia di Santa Maria Assunta di Praglia, sicuramente il più importante e suggestivo luogo di spiritualità dell’area dei Colli Euganei.

Durante il percorso attraverso il complesso abbaziale si ammireranno tre dei quattro chiostri (pensile, botanico e rustico), la chiesa abbaziale, la loggetta Fogazzaro, il refettorio monumentale, la sala del capitolo, e l'importantissima Biblioteca Monumentale. L'appuntamento si concluderà con una visita esclusiva al Laboratorio di restauro del libro dove, accompagnati dai "custodi" di questo importantissimo luogo, scopriremo il loro lavoro quotidiano di cura di libri, pergamene e opere d'arte.

Domenica 16 aprile

Domenica 16 aprile ci sposteremo invece nella Bassa Padovana, a Megliadino San Vitale, dove, alle ore 9, il primo appuntamento dell’anno Bike&Wild proporrà l’itinerario tematico La Rotta della canapa che ripercorre la storia e i luoghi legati alla produzione e alla lavorazione di quella che in passato è stata una delle più importanti economie del territorio.

La cicloescursione ad anello si snoderà lungo argini o strade secondarie: partiremo dall'Area degli ex-maceratoi a Megliadino S.Vitale e attraverseremo la frazione di Saletto di Borgo Veneto per arrivare sull'argine del Frassine, corso d'acqua un tempo celebre proprio per il trasporto della canapa. Giungeremo poi al Ponte del Sostegno, snodo di comunicazione tra due canali, il Frassine e il Bisatto, e si proseguirà verso Carceri e Vighizzolo d'Este, dove un tempo esisteva un lago oggi prosciugato.

Sabato 22 aprile

Sarà, invece, Battaglia Terme - esempio eccellente della cultura fluviale del Veneto anche grazie al suo Museo della Navigazione Fluviale che conserva testimonianze uniche di questo mondo ormai perduto, con una collezione di fotografie storiche, modellini di barche, ricostruzione di paesaggi fluviali e filmati originali - il centro della visita esperienziale del ciclo Before Venice, Battaglia Terme in barca a remi in programma sabato 22 aprile alle ore ore 9.

Partiremo per l’escursione con un’imbarcazione tradizionale veneziana in legno, percorreremo le antiche vie d’acqua che in passato erano solcate dai burchi veneti carichi di cereali, botti di vino e soprattutto trachite, la pietra euganea usata dai veneziani per pavimentare la Piazza San Marco. Faremo poi una breve passeggiata attraverso il borgo fluviale per scoprire la sua incredibile cascata di oltre 7 metri e infine esploreremo il Museo dei Barcari.

Domenica 23 aprile

Infine, domenica 23 aprile alle ore 9.30, chiuderemo il mese con un imperdibile rural trekking Passaggi Rurali a Villa Estense. Un angolo di paradiso: Villa Grompo Pigafetta detta "il Paradiso" e il Bosco dei Lavacci, sarà una speciale passeggiata nel cuore del paesaggio e della storia rurale della Bassa Padovana che, per la prima volta, aprirà i cancelli della celebre Villa Grompo Pigafetta per una visita al cortile e alle aree esterne degli annessi rurali del complesso che un tempo era un'importante e bellissima azienda agricola celebre per l'allevamento di buoi di razza pugliese, bachi da seta e cani pointer.

La visita toccherà anche la piccola e graziosa Chiesetta di Santa Rantua e proseguirà poi lungo il "carezon" per raggiungere l'argine del Gorzon e il Bosco dei Lavacci, ultimo testimone delle antiche paludi e valli che caratterizzavano quest’area, una piccola foresta umida dove trovano il loro habitat svariate specie animali e floreali.

Come partecipare

Come sempre partecipare alle visite guidate gratuite è molto semplice: basta andare alla pagina https://www.galpatavino.it/ calendario/ e consultare il calendario guide dove è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate ed effettuare la prenotazione che è obbligatoria. Le prenotazioni per le visite guidate di marzo apriranno il 27 febbraio, mentre quelle per le visite di aprile il 20 marzo.

Dai Colli all'Adige

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Info web

https://www.galpatavino.it/ calendario/

https://visitgal.daicollialladige.it/

Foto articolo da comunicato stampa