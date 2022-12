Death Dies vs Billy Goat in concerto il 10 dicembre 2022. Serata "Hard" con il black metal di ultima generazione. Uno scontro senza esclusione di colpi. Ore 20 cena con Menù a 25 euro (antipasto, un piatto principale a scelta, bibita, coperto e live). Prenotazione consigliata. Ore 21.30 inizio concerto. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089

Per info https://fb.me/e/pDecVmhXb.