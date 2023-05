DIUM memorial • Life after death mixtape al Fishmarket

Dium memorial

Domenica 7 maggio alle 18 al Fishmarket - ingresso libero riservato ai soci

Evento in ricordo di Luca Seidy Dioum, in arte Dium, con la presentazione di "Life after death Mixtape".

Dettagli

Il giovane rapper veneziano Luca Seidy Dioum, in arte Dium o Nigga Dium, italo senegalese, considerato una leggenda dello street rap italiano, scomparso prematuramente a novembre dell'anno scorso.

Gli amici, i fans, la famiglia saranno presenti e alla mezzanotte di domenica il mixtape, prodotto da Wairaki, dedicato al compianto artista DIUM verrà rilasciato sul canale https://www.youtube.com/@Dium4ever .

''Life after death Mixtape'' è una raccolta di brani editi e inediti che ripercorre la carriera di Luca dal 2012 al 2022.

Dj Dixon in consolle accompagnerà la serata con la sua selezione di brani hip hop.

Sarà possibile acquistare la limited edition del mixtape, che consiste in una speciale confezione che comprende una Chiavetta USB con una incisione particolare e un libretto di foto di Dium scattate in pellicola da Pietro de Cillia. Il ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia.

Dium, 34 anni, si era affermato nella scena rap con brani che avevano fatto il pieno di stream, come ad esempio “Quale gang” che ha raccolto più di due milioni e mezzo di ascolti. Nella sua carriera aveva avuto modo di lavorare con artisti importanti come Achille Lauro ma non ha mai voluto cedere alle allettanti offerte delle major.

Il Fishmarket è un circolo, consigliamo agli avventori di pre compilare online il form per la tessera a questo link per evitare code durante l'evento. https://soci.modernclub.it/form/index

Foto articolo da comunicato stampa