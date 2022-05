"Il dolore spiegato alle stelle", spettacolo con possibilità di aperitivo al teatro Maddalene

Per la rassegna “READING IS FUNdamental”, in scena al Teatro Maddalene dal 5 al 7 maggio, ore 19, "Il dolore spiegato alle stelle".

TSV - Teatro Stabile del Veneto

di: Michele Ruol

progetto di lettura scenica a cura di: Andrea Bellacicco

con: Andrea Bellacicco, Federica Fresco, Emanuele Turetta

L’uomo muore ogni giorno da migliaia di anni, e ancora non ci siamo abituati. Ancora abbiamo paura, ancora abbiamo domande a cui non sappiamo rispondere. Da queste domande si muove il testo, provando a portare il punto di vista – particolare e privilegiato – di chi ha fatto della malattia e del prendersi cura la sua professione.

Un’oncologa porta in scena il suo punto di vista sulla malattia, sul dolore, sull’essere medico. Mischia vita privata e vita professionale, perché non c’è alternativa: le due vite non possono essere tenute separate e si contaminano continuamente. Dove si trova la forza per fare questo lavoro? Come si sopravvive al dolore, e come si fa a trovargli un senso? Il testo trae forza dall’esperienza e risuona del vissuto dell’autore, medico e drammaturgo.

Gli interrogativi sollevati da questo testo sono tra i più antichi del mondo, e le risposte non possono che essere assolutamente personali, private, fragili. Una risposta univoca sembra impossibile. È per questo che da subito si instaura un legame muto tra l’uomo e quegli esseri ancestrali che da sempre assistono il suo percorso: le stelle. Si delinea così un monologo frammentato in tre voci, rivolto alle stelle.

E se le stelle sono le spettatrici immaginate, di riflesso il pubblico si trasforma in firmamento. Tre attori sul palco, le stelle in cielo, e una costellazione di luci che un poco alla volta prende forma – idealmente e concretamente – in platea. Ecco il dolore spiegato alle stelle.

Aperitivo con gli interpreti

A seguito delle letture di drammaturgia non perdere l’occasione di fare due chiacchiere con gli interpreti a La Barrique des Gourmets (Via Beato Pellegrino, 21), per vivere la convivialità del teatro nella sua forma più divertente e frizzante

I biglietti

I biglietti sono acquistabili online, al Teatro Verdi e al Teatro Maddalene (la sera dello spettacolo)

biglietto lettura 3 euro

biglietto lettura + aperitivo 5 euro

