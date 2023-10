"Domenica e festivi al museo", le aperture straordinarie dei musei di Ateneo

Fino al 7 gennaio 2024 i musei di Ateneo aprono straordinariamente le loro porte ai visitatori ogni domenica pomeriggio e nei giorni festivi dalle 15 alle 19. Dopo il grande successo dell'iniziativa "Grand Tour delle Scienze", promossa per festeggiare i suoi 800 anni, l'Università degli Studi di Padova torna ad aprire le porte di quattro dei suoi iconici musei, che attraverso le loro collezioni raccontano la storia e l'evoluzione del sapere scientifico: il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte nella suggestiva cornice di Palazzo Liviano; il primo Museo di Geografia d'Italia; il Museo Giovanni Poleni con i suoi preziosi strumenti legati alla storia della fisica; e il Museo di Macchine "Enrico Bernardi", che custodisce la primissima automobile italiana, ancora perfettamente funzionante!

La visita è a pagamento , al prezzo di 3 euro a biglietto , con possibilità di acquisto esclusivamente online sul sito dei musei di Ateneo : https://www.musei.unipd.it/it/cam-domenica-museo.

Una volta acquistato il biglietto è valido fino al 7 gennaio 2024 e consente l'ingresso a uno dei musei aderenti all'iniziativa.

Biglietti

Biglietto singolo: 3 euro

Biglietto famiglia (2 adulti e fino a 3 bambine/i e ragazze/i fino ai 17 anni compiuti): 6 euro

Gratuito: bambine/i e ragazze/i fino a 12 anni compiuti; persona con disabilità e un’accompagnatrice/un accompagnatore; studentesse, studenti e personale anche senior dell'Università di Padova, presentando il badge; socie/soci e benemerite/i dell'Associazione degli Amici dell'Università di Padova; socie/soci ICOM e ANMS; giornaliste/i e guide con esibizione del tesserino di riconoscimento aggiornato all'anno corrente

Calendario aperture

Ottobre 2023: 8, 15, 22, 29

Novembre 2023; 1, 5, 12, 19, 26

Dicembre 2023: 3, 8, 10, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Gennaio 2024: 2, 3, 4, 5, 6, 7

MUSEO DI SCIENZE ARCHEOLOGICHE E D’ARTE

Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato 7

Il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte, a Palazzo Liviano, viene progettato da Gio Ponti alla fine degli anni Trenta. Il nucleo storico è rappresentato dalle antichità?e dagli oggetti d’arte della cinquecentesca collezione Mantova Benavides. Le salette archeologiche ospitano reperti delle civiltà del mediterraneo orientale e dell’Egitto antico, della civiltà?greca, delle popolazioni italiche e della civiltà romana, con un approfondimento sull’antica Patavium. Nella gipsoteca del Museo sono esposti calchi di sculture classiche dei più importanti musei di Roma, Napoli, Firenze e Venezia e quelli provenienti dai più importanti scavi internazionali.

Informazioni sulle collezioni: https://www.musei.unipd.it/it/archeologia

MUSEO DI GEOGRAFIA

Palazzo Wollemborg, via del Santo 26

Il Museo di Geografia il primo e unico museo universitario di Geografia in Italia. Ha sede nello storico Palazzo Wollemborg ed espone globi, plastici, carte geografiche, atlanti, fotografie e strumenti di misurazione a partire dal XV secolo. Un patrimonio collezionato in oltre 150 anni di studio e insegnamento della disciplina in una delle sedi più prestigiose della Geografia italiana.

Informazioni sulle collezioni: https://www.musei.unipd.it/it/geografia

MUSEO GIOVANNI POLENI

via Loredan 10

Il nuovo Museo ha le sue origini nel Gabinetto di Fisica avviato a Padova nel 1739 da Giovanni Poleni, scienziato di fama europea. Le collezioni, arricchite con strumenti del Cinquecento e Seicento, conducono fino alle innovazioni del Novecento nel campo della ricerca fisica. Il museo custodisce pezzi unici come orologi solari, astrolabi e strumenti per dare dimostrazioni dirette e immediate delle leggi della fisica. Alle prime radiografie realizzate con l’impiego dei raggi X si affiancano gli strumenti per lo studio dei raggi cosmici: un percorso attraverso lo sviluppo del pensiero scientifico e della tecnologia, che spazia dall’astronomia alla meccanica, dalla pneumatica all’elettricità.

Informazioni sulle collezioni: https://www.musei.unipd.it/it/fisica

MUSEO DI MACCHINE "ENRICO BERNARDI"

via Venezia 1

Il Museo espone gli esemplari di motore a combustione interna costruiti da Enrico Bernardi, prototipi che hanno segnato la storia motoristica d’Europa nella seconda metà del XIX secolo. Tra i reperti vi sono la motrice Pia, primo esempio di motore a benzina al mondo; esemplari di motore Lauro a 4 tempi, uno dei quali fissato a una comune bicicletta – soluzione che anticipa i moderni ciclomotori – e la vettura a 3 ruote costruita nel 1894, la prima macchina tutta italiana.

Informazioni sulle collezioni: https://www.musei.unipd.it/it/macchine

Info web

https://musei.unipd.it/it/cam-domenica-museo

Foto articolo da post Facebook