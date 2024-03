Domenica in Musica 2024 alla Sala dei Giganti con M. Margheri (violoncello) e M. Bogazzi (pianoforte)

Domenica 17 marzo 2024, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, Padova, concerto conclusivo di Domenica in Musica 2024 con il duo formato da Marina Margheri (violoncello) e Matteo Bogazzi (pianoforte). Il concerto di chiusura della rassegna, che quest’anno è stata caratterizzata da un nutrito e costante seguito di pubblico, ha in programma tre opere per violoncello e pianoforte particolarmente significative. In apertura Sonata di Debussy, opera ricca di suggestive e intense linee melodiche, seguita da Cinque pezzi in stile popolare di R. Schumann, che includono alcune tra le sue pagine più ispirate e liriche, e in conclusione la Sonata op. 58 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, altra composizione piena di slancio e vitalità, con i due strumenti in costante dialogo serrato.

La violoncellista Marina Margheri ha svolto il percorso accademico alla Scuola di musica di Fiesole, dove ha vinto la selezione per esibirsi come solista con l'orchestra. Ha ottenuto il primo premio in vari concorsi nazionali e internazionali, fra i quali Riviera Etrusca, Musicalnsieme di Asti e Premio Crescendo, e si è inoltre esibita da solista con l'orchestra Sinfonica Abruzzese e per la stagione Millenials di Pescara. Recentissima la sue affermazione al Premio Nazionale delle Arti 2022, dove ha ottenuto ll primo premio assoluto all'unanimità. Si esibisce per importanti associazioni, in Italia e all’estero. Di recente costituzione il duo con il pianista Matteo Bogazzi, musicista che ha ugualmente ottenuto vari premi, tra i quali il primo premio nella categoria Fortepiano al 28° Concorso Internazionale Città di Albenga. Attivo sia come solista che in formazioni da camera su pianoforte moderno e storico, si dedica con passione alla messa in dialogo di linguaggi antichi e contemporanei. Dal 2017 è docente di pianoforte e musica d'insieme presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Alberti-Dante” di Firenze. Dal 2022 è pianista collaboratore presso la Scuola di Musica di Fiesole.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Calendario completo di Domenica in Musica 2024: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2024/

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8, acquistabili dal sito degli Amici della Musica di Padova su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/17/766/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

