Domenica in Musica 2024 alla Sala dei Giganti con Antonio Alessandri al pianoforte

Domenica 25 febbraio, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, Padova, nuovo appuntamento con Domenica in Musica 2024. Il giovanissimo pianista ospite degli Amici della Musica di Padova è Antonio Alessandri, considerato uno dei talenti emergenti del pianismo nazionale e internazionale.

Nonostante abbia solo 17 anni, la lista delle sue importanti affermazioni è più che degna di nota. Primo premio assoluto in numerosi concorsi giovanili, nel 2018 si è aggiudicato il Concorso Steinway Giovani Talenti e si è esibito nella serata di gala al Festival Steinway di Amburgo, davanti a 2300 spettatori. Nel 2022 ha vinto ben tre Concorsi Internazionali: Livorno Piano Competition, Premio Marizza e Premio Giangrandi-Eggmann, a cui si è aggiunto il Premio Giovani Talenti del Conservatorio di Milano. Nel 2023 è semifinalista e Premio Speciale Bracco al celebre Concorso Internazionale Ettore Pozzoli. Antonio si esibisce regolarmente in recital per numerose istituzioni concertistiche italiane, tra le quali la Società dei Concerti e la Società del Quartetto di Milano, il Festival Pianistico di Bergamo e Brescia, il Piano City Milano e l’Accademia Musicale Pontedera. Intensa è anche l’attività con orchestra: dopo l’esordio a soli 12 anni a Milano (MAMU) e a Piacenza (Orchestra del Conservatorio) con il Concerto K 413 di Mozart, Antonio ha partecipato al Festival Mozart con i Virtuosi Italiani e dalla stagione 21/22 è ospite fisso del cartellone dei Pomeriggi Musicali di Milano. Antonio è attualmente allievo di Davide Cabassi presso il Conservatorio di Milano e nel 2022 è stato ammesso alla prestigiosa Lieven Piano Foundation di Vienna.

Programma del concerto di sicuro impatto, con tre composizioni famose: di J. S Bach verrà suonato il Preludio e fuga in mi maggiore BWV 878, da Il clavicembalo ben temperato, di L. van Beethoven una delle sue ultime sonate, la Sonata op. 101, e di Robert Schumann gli Studi Sinfonici op. 13, considerati tra i più begli esempi di “tema con variazioni”.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Calendario completo di Domenica in Musica 2024: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2024/

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8, acquistabili dal sito degli Amici della Musica di Padova su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/25/763/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Domenica 25 febbraio 2024, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Antonio Alessandri pianoforte

Primo Premio, Livorno Piano Competition, VI edizione, 2022

musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/25/763/

https://www.facebook.com/amicimusicapadova

